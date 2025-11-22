Дрон ССО вперше збив у повітрі російський гелікоптер Мі-8: вражаючі кадри

"Deep strike" дрон ССО вперше збив у повітрі російський гелікоптер Мі-8, передає УНН із посиланням на Сили спецоперацій.

Змінюємо правила гри: тепер полюємо ми! Уперше російський гелікоптер Мі-8 був збитий у повітрі "deep strike" дроном ССО!

У ССО наголосили, що кожна місія потребує креативу, починаючи від технічних характеристик засобу, закінчуючи плануванням та навченістю пілотів.

Ця місія залишила для ворога дуже багато запитань, відповіді на які знають тільки члени екіпажу Мі-8, але не розкажуть