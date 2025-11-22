Дрон ССО впервые сбил в воздухе российский вертолет Ми-8: впечатляющие кадры
Киев • УНН
Силы спецопераций сообщили, что их дрон "deep strike" впервые сбил в воздухе российский вертолет Ми-8. Это событие меняет правила игры, поскольку теперь ССО охотятся на врага.
Дрон ССО "Deep strike" впервые сбил в воздухе российский вертолет Ми-8, передает УНН со ссылкой на Силы спецопераций.
Меняем правила игры: теперь охотимся мы! Впервые российский вертолет Ми-8 был сбит в воздухе "deep strike" дроном ССО!
В ССО подчеркнули, что каждая миссия требует креатива, начиная от технических характеристик средства, заканчивая планированием и обученностью пилотов.
Эта миссия оставила для врага очень много вопросов, ответы на которые знают только члены экипажа Ми-8, но не расскажут
