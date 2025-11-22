$42.150.00
22 ноября, 17:42 • 12824 просмотра
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
22 ноября, 16:36 • 22572 просмотра
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
22 ноября, 16:29 • 19306 просмотра
Рубио и Виткофф завтра прибудут в Женеву для обсуждения мирного плана для Украины - СМИ
22 ноября, 14:45 • 20137 просмотра
Границы не должны меняться силой: западные лидеры на саммите G20 выразили поддержку Украине
22 ноября, 14:16 • 19719 просмотра
В Тернополе четвертые сутки продолжаются поисково-спасательные работы после удара рф: семь человек считаются пропавшими без вестиVideo
22 ноября, 13:41 • 15052 просмотра
В 16:00 состоится общенациональная минута молчания и начнется акция "Свеча памяти": как Украина чтит жертв голодоморовPhoto
22 ноября, 11:14 • 17566 просмотра
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
22 ноября, 11:08 • 19041 просмотра
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
22 ноября, 10:59 • 21368 просмотра
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
21 ноября, 21:58 • 27404 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
21 ноября, 16:05 • 51295 просмотра
Ми-8

Дрон ССО впервые сбил в воздухе российский вертолет Ми-8: впечатляющие кадры

Киев • УНН

 • 12400 просмотра

Силы спецопераций сообщили, что их дрон "deep strike" впервые сбил в воздухе российский вертолет Ми-8. Это событие меняет правила игры, поскольку теперь ССО охотятся на врага.

Дрон ССО впервые сбил в воздухе российский вертолет Ми-8: впечатляющие кадры

Дрон ССО "Deep strike" впервые сбил в воздухе российский вертолет Ми-8, передает УНН со ссылкой на Силы спецопераций.

Меняем правила игры: теперь охотимся мы! Впервые российский вертолет Ми-8 был сбит в воздухе "deep strike" дроном ССО! 

- говорится в сообщении.

В ССО подчеркнули, что каждая миссия требует креатива, начиная от технических характеристик средства, заканчивая планированием и обученностью пилотов.

Эта миссия оставила для врага очень много вопросов, ответы на которые знают только члены экипажа Ми-8, но не расскажут 

- резюмировали в Силах спецопераций.

Антонина Туманова

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины
Ми-8