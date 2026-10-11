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На США больше нельзя полагаться: в Европарламенте резко раскритиковали Трампа за нападки на Зеленского

Киев • УНН

 • 9654 просмотра

Мари-Агнес Штрак-Циммерманн раскритиковала Трампа за нападки на Зеленского и призвала Европу самостоятельно поддерживать Украину.

На США больше нельзя полагаться: в Европарламенте резко раскритиковали Трампа за нападки на Зеленского

Глава комитета Европейского парламента по вопросам безопасности и обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что Европа больше не может полагаться на США как на надежного партнера. Причиной она назвала политику президента Дональда Трампа, который, по ее мнению, ослабляет Запад и фактически поддерживает владимира путина своими нападками на Владимира Зеленского. Об этом евродепутат написала в соцсети X, пишет УНН.

Подробности

Немецкая политик резко отреагировала на призывы Трампа к отставке Президента Украины. Она подчеркнула, что вопросы украинского руководства должны решать исключительно граждане Украины на демократических выборах.

Если Трамп призывает Зеленского уйти в отставку, он однозначно становится на сторону убийцы. Руководство Украиной выбирают исключительно украинцы и украинки на свободных выборах, а не Белый дом и тем более не кремль

— заявила Штрак-Циммерманн.

Европа должна действовать независимо от позиции Вашингтона

По словам главы оборонного комитета Европарламента, российский диктатор владимир путин должен предстать перед международным правосудием в Гааге, тогда как пострадавшие от российской агрессии должны получить необходимую поддержку.

Штрак-Циммерманн также обвинила американского президента в подрыве единства западных союзников и атаках на демократические институты.

Своими очередными нападками на союзников и демократические институты Трамп ослабляет Запад и наносит ущерб демократии. Так считают и многие американцы. Поэтому Европа должна непоколебимо придерживаться четкого курса и поддерживать Украину, ведь на США сейчас полагаться нельзя

— подчеркнула евродепутат.

По ее убеждению, европейские государства должны сохранять последовательную позицию в вопросе поддержки Украины независимо от политических решений администрации Трампа.

Отношения Трампа и Зеленского достигли самой низкой точки, однако американцы не планируют прекращать предоставлять разведданные — WSJ11.10.26, 15:20 • 11681 просмотр

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Европейский парламент
Белый дом
Гаага
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина