США угрожают прекратить поставки оружия Украине из-за ударов по российским НПЗ, PURL под угрозой — FT

Администрация президента США Дональда Трампа угрожает приостановить поставки американского вооружения Украине и обмен разведывательными данными, если Киев не прекратит атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на европейских чиновников, пишет УНН.

Детали

По информации издания, 10 и 11 октября представители американской администрации звонили украинским и европейским чиновникам, пытаясь добиться прекращения ударов по нефтяной инфраструктуре России.

Они звонят в Киев... Они звонят всем в Европе – рассказал один из чиновников, которому звонил представитель Министерства обороны США.

Под угрозой оказалась программа PURL

По данным FT, Вашингтон допускает приостановку механизма PURL, через который европейские союзники закупают американское вооружение для украинской армии. Кроме того, американская сторона угрожает ограничить передачу разведывательной информации.

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Среди украинских чиновников, с которыми контактировали представители США, издание называет заместителя руководителя Офиса президента Павла Палису. В Белом доме информацию о таких звонках не подтвердили и не прокомментировали.

Сообщение появилось после того, как 11 октября Трамп объявил о якобы достигнутом между Украиной и Россией энергетическом перемирии. Президент Владимир Зеленский заявил о готовности Киева поддержать прекращение ударов по энергетике, однако подчеркнул, что соответствующие действия должна подтвердить и российская сторона.

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