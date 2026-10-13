росія атакувала Україну балістикою і понад сотнею дронів - скільки знищили і влучило
Київ • УНН
ППО знищила або придушила 88 дронів. Влучання зафіксували у 17 місцях, баражуючих боєприпасів у Харкові.
росія у ніч на 13 жовтня випустила по Україні п'ять балістичних ракет, 117 дронів, у тому числі дев'ять "Бандеролей". Збито або придушено 88 дронів. Є влучання у 17 місцях та баражуючих боєприпасів у Харкові. Про це УНН пише з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.
Звідки і чим атакував ворог
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 13 жовтня (з 18:00 12 жовтня) противник атакував 5 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської обл. рф, 9 баражуючими боєприпасами "Бандероль"/"Дань-Т" та 108 ударними БпЛА типу Shahed (74 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.
Як відпрацювала ППО
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed (58 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів", - повідомили у ПС ЗСУ.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.
"Крім того, зафіксовано влучання баражуючих боєприпасів у місті Харків, частина із них цілей не досягла", - ідеться у повідомленні.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
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