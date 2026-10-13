У Харкові під завалами зруйнованого будинку знайшли тіла трьох людей
Київ • УНН
Унаслідок ворожої атаки на Харків загинули щонайменше троє людей. У Холодногірському районі обвалився цілий під’їзд житлового будинку.
Внаслідок ворожої атаки на Харків загинуло щонайменше 3 людини. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.
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О 6:15 Терехов констатував, що під завалами будинку у Холодногірському районі знайдено тіло людини.
Ще тіло людини знайдено під завалами того ж будинку, та існує ймовірність того, що під ними знаходиться ще одна людина
Пізніше він повідомив, що тіло третьої людини знайдено.
Нагадаємо
Напередодні ворог атакував Харків "бандеролями", один з ударів прийшовся по житловому будинку. Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, руйнування дуже серйозні - склався цілий підʼїзд.
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