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У Харкові під завалами зруйнованого будинку знайшли тіла трьох людей

Київ • УНН

 • 10058 перегляди

Унаслідок ворожої атаки на Харків загинули щонайменше троє людей. У Холодногірському районі обвалився цілий під’їзд житлового будинку.

У Харкові під завалами зруйнованого будинку знайшли тіла трьох людей

Внаслідок ворожої атаки на Харків загинуло щонайменше 3 людини. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.

Деталі

О 6:15 Терехов констатував, що під завалами будинку у Холодногірському районі знайдено тіло людини.

Ще тіло людини знайдено під завалами того ж будинку, та існує ймовірність того, що під ними знаходиться ще одна людина

Пізніше він повідомив, що тіло третьої людини знайдено.

Нагадаємо

Напередодні ворог атакував Харків "бандеролями", один з ударів прийшовся по житловому будинку. Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, руйнування дуже серйозні - склався цілий підʼїзд.

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Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
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Війна в Україні
Ігор Терехов
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