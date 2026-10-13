Повітряні сили: росія атакувала Київ шістьма балістичними ракетами, Харків - дев’ятьма БпЛА

Вибухи без оголошення тривоги у Києві - "Флеш" закликав не робити поспішних висновків щодо передачі розвідданих

росіяни вдарили по транспортному об’єкту та складу в Києві

Ворог ударив "бандеролями" по Харкову: руйнування серйозні - склався цілий під'їзд

Україна подала ЄС список ще десяти російських олігархів для санкцій - МЗС

13 жовтня в Україні діятимуть графіки відключення світла - скільки черг вимикатимуть

Скільки росія і Україна втратили військових у вересні: НАТО озвучило цифру

Зеленський анонсував важливі переговори з ЄС - які питання в центрі уваги

Чоловік кинув гранати у поліцейських та стріляв з автомата - перші деталі нападу в Кропивницькому

Єврокомісарка Кос підтвердила, що завтра для України планують відкрити ще два переговорні кластери