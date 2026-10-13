Повітряні сили: росія атакувала Київ шістьма балістичними ракетами, Харків - дев’ятьма БпЛА
Київ • УНН
Увечері 12 жовтня Київ атакували шість балістичних ракет, загинули двоє людей, 11 постраждали. У Харкові поранено п’ятьох.
Ворог ввечері у понеділок, 12 жовтня, завдав ударів по кількох районах Києва шістьма балістичними ракетами. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ (ПС), інформує УНН.
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Там вказали, що балістичні цілі було виявлено радіолокаційними засобами безпосередньо під час атаки на Київ.
Інформації щодо пусків з території противника не поступало. Причини встановлюються
Там також розповіли, що противник атакував Харків дев'ятьма баражуючими боєприпасами S-8000 "Бандероль".
"Інформація уточнюється і буде оприлюднена у ранішньому зведенні", - анонсували у ПС.
Нагадаємо
Внаслідок атаки на Київ ввечері 12 жовтня загинуло двоє людей, кількість постраждалих зросла до 11.
Тим часом у Холодногірському районі Харкова удар частково зруйнував п’ятиповерховий будинок і спричинив пожежу. П’ятеро людей постраждали.
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