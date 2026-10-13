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Повітряні сили: росія атакувала Київ шістьма балістичними ракетами, Харків - дев’ятьма БпЛА

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Увечері 12 жовтня Київ атакували шість балістичних ракет, загинули двоє людей, 11 постраждали. У Харкові поранено п’ятьох.

Повітряні сили: росія атакувала Київ шістьма балістичними ракетами, Харків - дев’ятьма БпЛА

Ворог ввечері у понеділок, 12 жовтня, завдав ударів по кількох районах Києва шістьма балістичними ракетами. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ (ПС), інформує УНН.

Деталі

Там вказали, що балістичні цілі було виявлено радіолокаційними засобами безпосередньо під час атаки на Київ.

Інформації щодо пусків з території противника не поступало. Причини встановлюються

- зазначили у ПС.

Там також розповіли, що противник атакував Харків дев'ятьма баражуючими боєприпасами S-8000 "Бандероль".

"Інформація уточнюється і буде оприлюднена у ранішньому зведенні", - анонсували у ПС.

Нагадаємо

Внаслідок атаки на Київ ввечері 12 жовтня загинуло двоє людей, кількість постраждалих зросла до 11.

Тим часом у Холодногірському районі Харкова удар частково зруйнував п’ятиповерховий будинок і спричинив пожежу. П’ятеро людей постраждали.

Атака на Київ - ворожий дрон впав на території ЖК, де живе футболіст “Динамо”12.10.26, 22:56 • 5806 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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