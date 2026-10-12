У Харкові у результаті "прильоту" в п’ятиповерхівку постраждали п'ять людей - ОВА

Фото: Telegram-канал ХС Харків

У результаті "прильоту" по п'ятиповерхівці у Харкові відомо про п'ятьох постраждалих. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

"Прильот" в Холодногірському районі в 5-поверховий житловий будинок. Часткове руйнування житлового будинку. Спалахнула пожежа - повідомив Синєгубов.

Підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги працюють на місці удару.

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Згодом голова Харківської ОВА додав, що пʼятеро людей постраждали внаслідок ворожого "прильоту" по Холодногірському району. Медики надають всю необхідну допомогу.

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