В Харькове в результате "прилёта" в пятиэтажный дом пострадали пять человек — ОВА
Киев • УНН
В Холодногорском районе Харькова удар частично разрушил пятиэтажный дом и вызвал пожар. Пять человек пострадали.
Фото: Telegram-канал ХС Харьков
В результате "прилёта" по пятиэтажному дому в Харькове известно о пяти пострадавших. Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передаёт УНН.
"Прилёт" в Холодногорском районе в 5-этажный жилой дом. Частичное разрушение жилого дома. Вспыхнул пожар
Подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи работают на месте удара.
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Позже глава Харьковской ОВА добавил, что пять человек пострадали в результате вражеского "прилёта" по Холодногорскому району. Медики оказывают всю необходимую помощь.
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