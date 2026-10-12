В Харькове в результате "прилёта" в пятиэтажный дом пострадали пять человек — ОВА

Фото: Telegram-канал ХС Харьков

В результате "прилёта" по пятиэтажному дому в Харькове известно о пяти пострадавших. Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передаёт УНН.

"Прилёт" в Холодногорском районе в 5-этажный жилой дом. Частичное разрушение жилого дома. Вспыхнул пожар - сообщил Синегубов.

Подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи работают на месте удара.

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Позже глава Харьковской ОВА добавил, что пять человек пострадали в результате вражеского "прилёта" по Холодногорскому району. Медики оказывают всю необходимую помощь.

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