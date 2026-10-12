Враг ударил "бандеролями" по Харькову: разрушения серьёзные — обрушился целый подъезд

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Враг атаковал Харьков «бандеролями», один из ударов пришёлся по жилому дому. Как сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, разрушения очень серьёзные — обрушился целый подъезд, передаёт УНН.

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Как сообщил Терехов, враг атаковал Харьков «бандеролями».

По предварительной информации, один из последних ударов пришёлся по жилому дому — под завалами могут находиться люди. На месте пожар. Очень серьёзные разрушения — обрушился целый подъезд — сообщил городской голова Харькова.

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