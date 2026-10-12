Враг ударил "бандеролями" по Харькову: разрушения серьёзные — обрушился целый подъезд
Киев • УНН
Российские войска атаковали Харьков "бандеролями". Один удар разрушил подъезд дома, под завалами могут находиться люди.
Фото иллюстративное
Враг атаковал Харьков «бандеролями», один из ударов пришёлся по жилому дому. Как сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, разрушения очень серьёзные — обрушился целый подъезд, передаёт УНН.
Детали
Как сообщил Терехов, враг атаковал Харьков «бандеролями».
По предварительной информации, один из последних ударов пришёлся по жилому дому — под завалами могут находиться люди. На месте пожар. Очень серьёзные разрушения — обрушился целый подъезд
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