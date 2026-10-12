$44.890.0450.310.18
ukenru
19:39 • 9412 перегляди
Ворог ударив "бандеролями" по Харкову: руйнування серйозні - склався цілий під'їзд
17:59 • 22858 перегляди
Україна подала ЄС список ще десяти російських олігархів для санкцій - МЗС
17:13 • 27870 перегляди
13 жовтня в Україні діятимуть графіки відключення світла - скільки черг вимикатимуть
16:41 • 25517 перегляди
Скільки росія і Україна втратили військових у вересні: НАТО озвучило цифру
16:06 • 24895 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори з ЄС - які питання в центрі увагиPhoto
15:53 • 22786 перегляди
Чоловік кинув гранати у поліцейських та стріляв з автомата - перші деталі нападу в Кропивницькому
15:31 • 19657 перегляди
Єврокомісарка Кос підтвердила, що завтра для України планують відкрити ще два переговорні кластери
14:48 • 20783 перегляди
ВПК росії і причетні до "виборів" на ТОТ - хто у новому пакеті санкцій ЄС проти рф і реакція України
12 жовтня, 13:00 • 27162 перегляди
Чи підуть школи на дистанційку, якщо у Києві будуть перебої з водою - освітяни дали відповідь
Ексклюзив
12 жовтня, 12:50 • 38701 перегляди
Єдині податкові правила щодо авіалізингу мають допомогти врегулювати вже наявні спори - Катамадзе
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
2.2м/с
94%
754мм
Популярнi новини
Нобелівська премія з економіки 2026: як дослідження Голла та Вудфорда допомагають долати безробіття та кризиPhoto12 жовтня, 10:55 • 54775 перегляди
Китай прокоментував оголошене Трампом "енергетичне перемир'я" між Україною та рф12 жовтня, 11:56 • 43662 перегляди
“Шахтар” проти “АЕК”, “МанСіті” проти “ПСЖ” - анонс другого туру ЛЧ12 жовтня, 13:17 • 30845 перегляди
До 44 годин у воді, а також тест на прокол - яку перевірку на міцність проходять черевики для ЗСУPhoto12 жовтня, 13:51 • 41660 перегляди
Маск витратив сотні мільйонів доларів, щоб республіканці зберегли контроль над Конгресом - що на кону16:52 • 12544 перегляди
Публікації
До 44 годин у воді, а також тест на прокол - яку перевірку на міцність проходять черевики для ЗСУPhoto12 жовтня, 13:51 • 41905 перегляди
“Шахтар” проти “АЕК”, “МанСіті” проти “ПСЖ” - анонс другого туру ЛЧ12 жовтня, 13:17 • 31092 перегляди
Єдині податкові правила щодо авіалізингу мають допомогти врегулювати вже наявні спори - Катамадзе
Ексклюзив
12 жовтня, 12:50 • 38717 перегляди
Удар по цифровій імперії путіна: чим обернеться втрата дата-центрів "Яндекса"Photo
Ексклюзив
12 жовтня, 11:27 • 41314 перегляди
Нобелівська премія з економіки 2026: як дослідження Голла та Вудфорда допомагають долати безробіття та кризиPhoto12 жовтня, 10:55 • 55024 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Цукерберг
Кая Каллас
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Кропивницький
Угорщина
Молдова
Реклама
УНН Lite
Meta представила найпотужніші ШІ-моделі Muse Wonder і Wonder Full, акції компанії почали зростати19:26 • 2682 перегляди
Новий фільм "Digger" із Томом Крузом може стати одним із найбільших провалів в історії кіно18:51 • 4038 перегляди
Маск витратив сотні мільйонів доларів, щоб республіканці зберегли контроль над Конгресом - що на кону16:52 • 12738 перегляди
Написав Дронь, а прочитають Астафʼєва та Пройдаков - що відомо про Радіодиктант національної єдності – 202612 жовтня, 12:35 • 29815 перегляди
У Парижі згорів найстаріший критий продуктовий ринок, який працював із 1615 року12 жовтня, 10:08 • 46728 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
The Guardian
Фільм
The New York Times
Fox News

Ворог ударив "бандеролями" по Харкову: руйнування серйозні - склався цілий під'їзд

Київ • УНН

 • 9512 перегляди

Російські війська атакували Харків "бандеролями". Один удар зруйнував підʼїзд будинку, під завалами можуть бути люди.

Ворог ударив "бандеролями" по Харкову: руйнування серйозні - склався цілий під'їзд
Фото ілюстративне

Ворог атакував Харків "бандеролями", один з ударів прийшовся по житловому будинку. Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, руйнування дуже серйозні - склався цілий підʼїзд, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Терехов, ворог атакував Харків "бандеролями". 

За попередньою інформацією, один з останніх ударів прийшовся по житловому будинку - під завалами можуть бути люди. На місці пожежа. Дуже серйозні руйнування - склався цілий підʼїзд 

- повідомив міський голова Харкова.

У Харкові п'ятеро постраждалих через удар російського дрона по багатоповерхівці12.10.26, 09:10 • 3508 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Вибухи
Війна в Україні
Ігор Терехов
Харків