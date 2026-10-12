Ворог ударив "бандеролями" по Харкову: руйнування серйозні - склався цілий під'їзд
Київ • УНН
Російські війська атакували Харків "бандеролями". Один удар зруйнував підʼїзд будинку, під завалами можуть бути люди.
Фото ілюстративне
Ворог атакував Харків "бандеролями", один з ударів прийшовся по житловому будинку. Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, руйнування дуже серйозні - склався цілий підʼїзд, передає УНН.
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Як повідомив Терехов, ворог атакував Харків "бандеролями".
За попередньою інформацією, один з останніх ударів прийшовся по житловому будинку - під завалами можуть бути люди. На місці пожежа. Дуже серйозні руйнування - склався цілий підʼїзд
У Харкові п'ятеро постраждалих через удар російського дрона по багатоповерхівці12.10.26, 09:10 • 3508 переглядiв