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Воздушные силы: Россия атаковала Киев шестью баллистическими ракетами, Харьков — девятью БпЛА

Киев • УНН

 • 1680 просмотра

Вечером 12 октября Киев атаковали шесть баллистических ракет, погибли два человека, 11 пострадали. В Харькове ранены пять человек.

Воздушные силы: Россия атаковала Киев шестью баллистическими ракетами, Харьков — девятью БпЛА

Враг вечером в понедельник, 12 октября, нанес удары по нескольким районам Киева шестью баллистическими ракетами. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ (ВС), информирует УНН.

Детали

Там указали, что баллистические цели были обнаружены радиолокационными средствами непосредственно во время атаки на Киев.

Информация о пусках с территории противника не поступала. Причины устанавливаются

- отметили в ВС.

Там также рассказали, что противник атаковал Харьков девятью барражирующими боеприпасами S-8000 "Бандероль".

"Информация уточняется и будет обнародована в утренней сводке", - анонсировали в ВС.

Напомним

В результате атаки на Киев вечером 12 октября погибли два человека, количество пострадавших возросло до 11.

Тем временем в Холодногорском районе Харькова удар частично разрушил пятиэтажный дом и вызвал пожар. Пять человек пострадали.

Атака на Киев — вражеский дрон упал на территории ЖК, где живёт футболист "Динамо"12.10.26, 22:56 • 6276 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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