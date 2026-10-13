У Рівному приліт російського дрона у середмістя: зачепило навчальний заклад, є поранені
Київ • УНН
У центрі міста зафіксували приліт ворожого БПЛА по корпусу навчального закладу. Є поранені, будівля зазнала значних ушкоджень.
У Рівному зафіксували приліт ворожого дрона, зачепило корпус навчального закладу. Багато ушкоджень, є поранені. Про це повідомив у відео у соцмережах голова Рівненської ОВА Олександр Коваль 13 жовтня, пише УНН.
Маємо приліт БПЛА в центр міста. Корпус навчального закладу. Усі служби на місці. Працюємо. Багато ушкоджень. Є поранені
росія атакувала Україну балістикою і понад сотнею дронів - скільки знищили і влучило13.10.26, 08:16 • 3572 перегляди