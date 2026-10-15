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На Рівненщині дві компанії влаштували розбірки із бійкою, переслідуванням і стріляниною - є жертва

Київ • УНН

 • 474 перегляди

У Рівненській області під час переслідування Volkswagen з BMW застрелили 27-річного чоловіка. Поліція затримала двох жителів Дубна.

На Рівненщині дві компанії влаштували розбірки із бійкою, переслідуванням і стріляниною - є жертва

У Рівненській області між двома чоловіками виник конфлікт, наступного дня вони вирішили "з'ясувати стосунки" разом зі своїми знайомими - під час зустрічі виникла стрілянина, є загиблий. Як повідомили у поліції Рівненської області, підозрюваних розшукали та затримали, передає УНН.

Деталі

Попередньо встановлено, що напередодні між 27-річним жителем Рівного та 41-річним жителем Дубна виник конфлікт. Наступного дня вони домовилися зустрітися, аби з’ясувати стосунки, та прибули на місце кожен зі своїми знайомими. Під час спілкування між компаніями знову виникла словесна суперечка, яка переросла у бійку. У ході сутички один із фігурантів пошкодив колесо автомобіля Volkswagen, на якому прибули опоненти.

Коли учасники конфлікту намагалися залишити місце події, зловмисники на автомобілі BMW почали їх переслідувати. Під час руху один із фігурантів відкрив вогонь із автоматичної вогнепальної зброї у напрямку Volkswagen.

Унаслідок стрілянини 27-річний житель Рівного отримав два вогнепальні поранення у спину. Попри вжиті реанімаційні заходи, медикам не вдалося врятувати його життя — чоловік помер на місці події.

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Правоохоронці перекрили можливі шляхи відходу, здійснювали перевірку транспортних засобів, відпрацьовували маршрути руху, аналізували записи з камер відеоспостереження та встановлювали коло осіб, причетних до вчинення злочину.

У результаті проведених першочергових оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили автомобіль BMW, на якому пересувалися зловмисники, розшукали його та зупинили. 44-річного жителя Дубна, який, під час конфлікту пошкодив колесо автомобіля потерпілих та завдав тілесних ушкоджень товаришу загиблого, затримали.

Водночас безперервно тривали заходи з розшуку безпосереднього стрілка, зокрема й за участі кінологів. 

Близько четвертої години ранку правоохоронці встановили місцеперебування та затримали 41-річного жителя Дубна. Чоловік переховувався у лісосмузі поблизу села Крилів.

За фактом події слідчі слідчого управління за процесуального керівництва прокуратури здійснюють досудове розслідування за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

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Антоніна Туманова

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