В Ровенской области две компании устроили разборки с дракой, преследованием и стрельбой — есть жертва

$44.980.1050.350.09
ukenru
03:18 • 6960 просмотра
"Я не сторонник Зеленского": Трамп заявил, что с украинским президентом труднее договориться, чем с ПутинымVideo
02:18 • 11382 просмотра
Один удар «Нептуна» нанес российской авиации большие потери, чем она успела восполнить за 2026 год
01:38 • 11162 просмотра
Приказ ограничить Starlink для Украины всё-таки поступил из Белого дома: Reuters раскрыл подробности
00:56 • 12596 просмотра
путин пригрозил Украине новыми ударами и заявил, что Россия лишь "отвечает"
00:17 • 11860 просмотра
БПЛА с управлением на основе ИИ будут обходить системы ПВО — Украина готовит масштабную операцию по блокированию аэропортов в рф
23:17 • 13423 просмотра
В США вновь отрицают причастность Трампа к ограничению спутниковой связи для Украины, но есть нюанс
22:38 • 13354 просмотра
В Европе стремительно распространяется опасный вирус, который уже унес 130 жизней
15 октября, 21:37 • 13897 просмотра
Навроцкий предупредил, чем может обернуться ослабление санкций против России
15 октября, 21:10 • 13084 просмотра
"Милан" разгромил "Зальцбург", а "Ювентус" победил "Сельту" — чем завершились матчи Лиги Европы 15 октябряPhoto
15 октября, 20:58 • 12710 просмотра
Небо над Москвой опустело — туда летят сотни украинских БПЛА и другие воздушные цели
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
5.6м/с
89%
753мм
Популярные новости
Атака реактивных "шахедов" оставила Луцк без света и водыVideo15 октября, 18:15 • 19803 просмотра
Погиб более 70 000 лет назад — в Ираке обнаружили необычное захоронение и останки неандертальца со следами убийства15 октября, 18:32 • 19930 просмотра
Звезда «Крёстного отца» Аль Пачино получит награду от гильдии актёров15 октября, 18:46 • 17914 просмотра
Мотря из «Кайдашевой семьи» будет искать любовь — Антонина Хижняк станет новой «Холостячкой»Video15 октября, 21:06 • 9304 просмотра
Звезда «Шерлока» и «Хоббита» Мартин Фримен тайно женился на актрисе, которая младше его на 21 годPhoto23:06 • 5800 просмотра
публикации
Пропала вода после обстрела или блэкаута: как найти безопасный источник и правильно хранить запасы15 октября, 15:55 • 35899 просмотра
Цикорий: чем он полезен для пищеварения и кому следует употреблять его с осторожностью
Эксклюзив
15 октября, 13:05 • 36936 просмотра
ВМС уничтожили четыре самолёта Су-34, ещё два были поражены — что известно о носителе КАБов, с помощью которого терроризируют УкраинуPhotoVideo15 октября, 12:19 • 40216 просмотра
Не нужно разрушать то, что работает: Аэрокосмическая ассоциация предупреждает о рисках для авиационной отрасли из-за изменений в правилах бронированияPhoto
Эксклюзив
15 октября, 10:58 • 53340 просмотра
Дело о медицинской халатности врачей Odrex: как затягивание суда может помочь обвиняемым избежать ответственности
Эксклюзив
15 октября, 08:40 • 78859 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Руслан Стефанчук
Барак Обама
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Луцк
Польша
Рим
Реклама
УНН Lite
Неандертальца убили копьём 75 тысяч лет назад: учёные обнаружили следы древнего насилия03:05 • 1622 просмотра
Бывший муж Софии Вергары раскрыл неожиданные подробности их развода02:06 • 2930 просмотра
93-летняя звезда Голливуда Берстин может установить исторический рекорд — и всё благодаря внучкеPhoto01:06 • 3706 просмотра
Зендея готовит новый фильм, подробности которого Голливуд пока держит в тайне00:06 • 4716 просмотра
Звезда «Шерлока» и «Хоббита» Мартин Фримен тайно женился на актрисе, которая младше его на 21 годPhoto23:06 • 5936 просмотра
Актуальное
Фильм
Сериал
Старлинк
R-360 Нептун
Су-34

В Ровенской области две компании устроили разборки с дракой, преследованием и стрельбой — есть жертва

Киев • УНН

 • 4206 просмотра

В Ровенской области во время преследования Volkswagen автомобилем BMW застрелили 27-летнего мужчину. Полиция задержала двух жителей Дубно.

В Ровенской области две компании устроили разборки с дракой, преследованием и стрельбой — есть жертва

В Ровенской области между двумя мужчинами возник конфликт, на следующий день они решили «выяснить отношения» вместе со своими знакомыми — во время встречи произошла стрельба, есть погибший. Как сообщили в полиции Ровенской области, подозреваемых разыскали и задержали, передает УНН.

Детали

Предварительно установлено, что накануне между 27-летним жителем Ровно и 41-летним жителем Дубно возник конфликт. На следующий день они договорились встретиться, чтобы выяснить отношения, и прибыли на место каждый со своими знакомыми. Во время общения между компаниями снова возникла словесная перепалка, которая переросла в драку. В ходе столкновения один из фигурантов повредил колесо автомобиля Volkswagen, на котором прибыли оппоненты.

Когда участники конфликта пытались покинуть место происшествия, злоумышленники на автомобиле BMW начали их преследовать. Во время движения один из фигурантов открыл огонь из автоматического огнестрельного оружия в направлении Volkswagen.

В результате стрельбы 27-летний житель Ровно получил два огнестрельных ранения в спину. Несмотря на предпринятые реанимационные мероприятия, медикам не удалось спасти его жизнь — мужчина умер на месте происшествия.

Мужчина устроил стрельбу в центре Киева — все подробности13.10.26, 15:50 • 5137 просмотров

Правоохранители перекрыли возможные пути отхода, проверяли транспортные средства, отрабатывали маршруты движения, анализировали записи с камер видеонаблюдения и устанавливали круг лиц, причастных к совершению преступления.

В результате проведенных первоочередных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили автомобиль BMW, на котором передвигались злоумышленники, разыскали его и остановили. 44-летнего жителя Дубно, который во время конфликта повредил колесо автомобиля потерпевших и нанес телесные повреждения товарищу погибшего, задержали.

В то же время непрерывно продолжались мероприятия по розыску непосредственного стрелка, в том числе с участием кинологов. 

Около четырех часов утра правоохранители установили местонахождение и задержали 41-летнего жителя Дубно. Мужчина скрывался в лесополосе возле села Крилов.

По факту происшествия следователи следственного управления под процессуальным руководством прокуратуры проводят досудебное расследование по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Мужчина бросил гранаты в полицейских и стрелял из автомата — первые подробности нападения в Кропивницком12.10.26, 18:53 • 25331 просмотр

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП
Взрывы
Дорожно-транспортное происшествие
Столкновения
Национальная полиция Украины
Ровненская область
Volkswagen
Ровно