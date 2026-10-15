В Ровенской области две компании устроили разборки с дракой, преследованием и стрельбой — есть жертва

В Ровенской области между двумя мужчинами возник конфликт, на следующий день они решили «выяснить отношения» вместе со своими знакомыми — во время встречи произошла стрельба, есть погибший. Как сообщили в полиции Ровенской области, подозреваемых разыскали и задержали, передает УНН.

Детали

Предварительно установлено, что накануне между 27-летним жителем Ровно и 41-летним жителем Дубно возник конфликт. На следующий день они договорились встретиться, чтобы выяснить отношения, и прибыли на место каждый со своими знакомыми. Во время общения между компаниями снова возникла словесная перепалка, которая переросла в драку. В ходе столкновения один из фигурантов повредил колесо автомобиля Volkswagen, на котором прибыли оппоненты.

Когда участники конфликта пытались покинуть место происшествия, злоумышленники на автомобиле BMW начали их преследовать. Во время движения один из фигурантов открыл огонь из автоматического огнестрельного оружия в направлении Volkswagen.

В результате стрельбы 27-летний житель Ровно получил два огнестрельных ранения в спину. Несмотря на предпринятые реанимационные мероприятия, медикам не удалось спасти его жизнь — мужчина умер на месте происшествия.

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Правоохранители перекрыли возможные пути отхода, проверяли транспортные средства, отрабатывали маршруты движения, анализировали записи с камер видеонаблюдения и устанавливали круг лиц, причастных к совершению преступления.

В результате проведенных первоочередных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили автомобиль BMW, на котором передвигались злоумышленники, разыскали его и остановили. 44-летнего жителя Дубно, который во время конфликта повредил колесо автомобиля потерпевших и нанес телесные повреждения товарищу погибшего, задержали.

В то же время непрерывно продолжались мероприятия по розыску непосредственного стрелка, в том числе с участием кинологов.

Около четырех часов утра правоохранители установили местонахождение и задержали 41-летнего жителя Дубно. Мужчина скрывался в лесополосе возле села Крилов.

По факту происшествия следователи следственного управления под процессуальным руководством прокуратуры проводят досудебное расследование по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

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