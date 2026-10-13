росіяни атакували Рівне та область: пошкоджені будинки
Київ • УНН
Унаслідок нічної атаки пошкоджені гуртожитки, житлові будинки й цивільна інфраструктура. Попередньо, люди не постраждали.
В ніч на вівторок, 13 жовтня, ворог завдав ударів по Рівному та Рівненській області. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує УНН.
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За його словами, внаслідок атаки пошкоджені гуртожитки та житлові будинки, а також нежитлова інфраструктура.
Ушкоджень зазнало нежитлове приміщення.За попередньою інформацією, люди не постраждали
Пізніше він повідомив, що росіяни також атакували Сарненський район, є декілька прильотів в нефункціонуюче підприємство. Також була пошкоджена цивільна інфраструктура, гуртожитки та житлові будинки.
Нагадаємо
9 жовтня у Рівненській області у результаті ворожої атаки постраждала багатодітна родина. Було поранено семеро людей - дві жінки, чоловік та четверо дітей.
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