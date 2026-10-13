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росіяни атакували Рівне та область: пошкоджені будинки

Київ • УНН

 • 2174 перегляди

Унаслідок нічної атаки пошкоджені гуртожитки, житлові будинки й цивільна інфраструктура. Попередньо, люди не постраждали.

росіяни атакували Рівне та область: пошкоджені будинки

В ніч на вівторок, 13 жовтня, ворог завдав ударів по Рівному та Рівненській області. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує УНН.

Деталі

За його словами, внаслідок атаки пошкоджені гуртожитки та житлові будинки, а також нежитлова інфраструктура.

Ушкоджень зазнало нежитлове приміщення.За попередньою інформацією, люди не постраждали

- зазначив Коваль.

Пізніше він повідомив, що росіяни також атакували Сарненський район, є декілька прильотів в нефункціонуюче підприємство. Також була пошкоджена цивільна інфраструктура, гуртожитки та житлові будинки.

Нагадаємо

9 жовтня у Рівненській області у результаті ворожої атаки постраждала багатодітна родина. Було поранено семеро людей - дві жінки, чоловік та четверо дітей.

російські війська атакували АЗС у місті Корець на Рівненщині12.09.26, 17:55 • 8229 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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