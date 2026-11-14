У Рівному водій на Honda влаштував дрифт під час повітряної тривоги

У Рівному водій влаштував "дрифт" на автомобілі під час повітряної тривоги. Його встановили, автомобіль доставили на арештмайданчик. Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький 14 листопада, показавши відео інциденту, пише УНН.

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"Дрифт під час повітряної тривоги на 5 році війни… Поки сили ППО захищають українське небо, у Рівному водій Honda вирішив влаштувати дрифт на кільцевій розв’язці. За допомогою камер системи "Безпечне місто" ми встановили автомобіль і водія. Транспортний засіб доставили на арештмайданчик, а з керманичем провели профілактичну бесіду", - повідомив Білошицький у соцмережах.

Що пропонують для запобігання

"Боротьба з небезпечними розвагами на дорогах триває і на законодавчому рівні. Законопроєкт № 9642 пропонує вперше визначити поняття "дрифтування" та встановити відповідальність за такі маневри. Водночас законопроєкт № 15358, прийнятий за основу, посилить відповідальність за надмірний шум від транспортних засобів", - повідомив про ініціативи Білошицький.

Він наголосив: "Повітряна тривога - не час для експериментів за кермом. Та й у будь-який інший час "дрифт" на дорогах створює небезпеку для людей".

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