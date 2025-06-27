Влаштували дрифт у центрі Львова: поліція оштрафувала водіїв Corvette та Cadillac

Після поширення у соцмережах відео дрифту в центрі Львова, поліція знайшла й оштрафувала водіїв Chevrolet Corvette та Cadillac XT6. Одного з них правоохоронці вже зупиняли ще 26 травня, а згодом виявили ще низку порушень за участі обох автомобілістів. Про це повідомила патрульна поліція Львівської області передає УНН.

26 травня ми зупинили водія Chevrolet Corvette, який порушував правила дорожнього руху. На водія склали відповідні адміністративні матеріали. Під час моніторингу соцмереж, поліцейські виявили відео з порушенням правил дорожнього руху за участі цього ж водія та іншого автомобіля Cadillac XT6 - йдеться у дописі.

Правоохоронці додали, що водія Cadillac XT6 також притягнуто до адміністративної відповідальності. Окрім того, проаналізувавши записи з міських камер правоохоронці виявили ще низку порушень, скоєних цими водіями. Наразі ця інформація опрацьовується.

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