Влаштували дрифт у центрі Львова: поліція оштрафувала водіїв Corvette та Cadillac
Київ • УНН
Поліція Львова встановила та оштрафувала водіїв Chevrolet Corvette та Cadillac XT6 за дрифт у центрі міста, відео якого поширилося в соцмережах. Одного з водіїв вже зупиняли раніше за порушення ПДР, а після аналізу відеозаписів виявлено низку інших порушень обома водіями.
Після поширення у соцмережах відео дрифту в центрі Львова, поліція знайшла й оштрафувала водіїв Chevrolet Corvette та Cadillac XT6. Одного з них правоохоронці вже зупиняли ще 26 травня, а згодом виявили ще низку порушень за участі обох автомобілістів. Про це повідомила патрульна поліція Львівської області передає УНН.
26 травня ми зупинили водія Chevrolet Corvette, який порушував правила дорожнього руху. На водія склали відповідні адміністративні матеріали. Під час моніторингу соцмереж, поліцейські виявили відео з порушенням правил дорожнього руху за участі цього ж водія та іншого автомобіля Cadillac XT6
Правоохоронці додали, що водія Cadillac XT6 також притягнуто до адміністративної відповідальності. Окрім того, проаналізувавши записи з міських камер правоохоронці виявили ще низку порушень, скоєних цими водіями. Наразі ця інформація опрацьовується.
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