Устроили дрифт в центре Львова: полиция оштрафовала водителей Corvette и Cadillac

После появления в соцсетях видео дрифта в центре Львова полиция нашла и оштрафовала водителей Chevrolet Corvette и Cadillac XT6. Одного из них правоохранители уже останавливали еще 26 мая, а впоследствии обнаружили еще ряд нарушений с участием обоих автомобилистов. Об этом сообщила патрульная полиция Львовской области, передает УНН.

26 мая мы остановили водителя Chevrolet Corvette, нарушавшего правила дорожного движения. На водителя составили соответствующие административные материалы. В ходе мониторинга соцсетей полицейские обнаружили видео с нарушением правил дорожного движения с участием этого же водителя и другого автомобиля Cadillac XT6 - говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что водитель Cadillac XT6 также привлечен к административной ответственности. Кроме того, проанализировав записи с городских камер, правоохранители обнаружили еще ряд нарушений, совершенных этими водителями. Сейчас эта информация прорабатывается.

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