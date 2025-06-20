В Киеве полиция нашла еще двух дрифтеров: один гонял по центру, другой устроил "форсаж" в день атаки рф

В Киеве правоохранители нашли еще двух "любителей дрифта" и привлекли к ответственности - один ездил по центральным улицам столицы, другой устроил "форсаж" в день массированного вражеского удара по Киеву, сообщил в пятницу первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий в Telegram, пишет УНН.

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"Работаем дальше. Еще двух водителей автомобилей BMW установили и привлекли к ответственности", - сообщил Билошицкий.

"Один из дрифтеров ездил по центральным улицам столицы, нагло нарушая правила дорожного движения и создавая препятствия для других участников движения", - отметил заместитель начальника патрульной полиции.

По его словам, свою агрессивную езду дрифтер "снимал и хвастался "достижениями" в социальных сетях".

"Другой устроил "форсаж" в день, когда враг совершил комбинированный массированный удар по столице, убив 28 человек и ранив 142 человека", - сообщил Белошицкий.

По его словам, вместе с оперативниками полиции Киева патрульные полицейские разыскали водителей, доставили их в отделение и составили соответствующие материалы: всего на водителей составлено 20 админматериалов за нарушение ПДД, а также внесены сведения в ЕРДР за совершение хулиганства. Продолжается следствие.

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