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В Киеве полиция нашла еще двух дрифтеров: один гонял по центру, другой устроил "форсаж" в день атаки рф

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Правоохранители Киева установили еще двух водителей BMW, которые занимались дрифтом. На нарушителей составлено 20 админматериалов за нарушение ПДД и открыто уголовное производство за хулиганство.

В Киеве полиция нашла еще двух дрифтеров: один гонял по центру, другой устроил "форсаж" в день атаки рф

В Киеве правоохранители нашли еще двух "любителей дрифта" и привлекли к ответственности - один ездил по центральным улицам столицы, другой устроил "форсаж" в день массированного вражеского удара по Киеву, сообщил в пятницу первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Работаем дальше. Еще двух водителей автомобилей BMW установили и привлекли к ответственности", - сообщил Билошицкий.

"Один из дрифтеров ездил по центральным улицам столицы, нагло нарушая правила дорожного движения и создавая препятствия для других участников движения", - отметил заместитель начальника патрульной полиции.

По его словам, свою агрессивную езду дрифтер "снимал и хвастался "достижениями" в социальных сетях".

"Другой устроил "форсаж" в день, когда враг совершил комбинированный массированный удар по столице, убив 28 человек и ранив 142 человека", - сообщил Белошицкий.

По его словам, вместе с оперативниками полиции Киева патрульные полицейские разыскали водителей, доставили их в отделение и составили соответствующие материалы: всего на водителей составлено 20 админматериалов за нарушение ПДД, а также внесены сведения в ЕРДР за совершение хулиганства. Продолжается следствие.

За столичного дрифтера с видео с парковки возле ТРЦ взялась полиция: автомобиль изъят20.06.25, 13:46 • 1766 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКиевКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Киев
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