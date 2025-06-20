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У Києві поліція знайшла ще двох дрифтерів: один ганяв по центру, інший влаштував "форсаж" у день атаки рф

Київ • УНН

 • 1232 перегляди

Правоохоронці Києва встановили ще двох водіїв BMW, які займалися дрифтом. На порушників складено 20 адмінматеріалів за порушення ПДР і відкрито кримінальне провадження за хуліганство.

У Києві поліція знайшла ще двох дрифтерів: один ганяв по центру, інший влаштував "форсаж" у день атаки рф

У Києві правоохоронці знайшли ще двох "любителів дрифту" та притягнули до відповідальності - один їздив центральними вулицями столиці, інший влаштував "форсаж" у день масованого ворожого удару по Києву, повідомив у п'ятницю перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Працюємо далі. Ще двох водіїв автомобілів BMW встановили та притягнули до відповідальності", - повідомив Білошицький.

"Один із дрифтерів їздив центральними вулицями столиці, зухвало порушуючи правила дорожнього руху та створюючи перешкоди для інших учасників руху", - зазначив заступник начальника патрульної поліції.

З його слів, свою агресивну їзду дрифтер "фільмував та хизувався "досягненнями" в соціальних мережах".

"Інший влаштував "форсаж" у день, коли ворог здійснив комбінований масований удар по столиці, вбивши 28 людей та поранивши 142 людини", - повідомив Білошицький.

За його словами, разом з оперативниками поліції Києва патрульні поліцейські розшукали водіїв, доставили їх до відділку та склали відповідні матеріали: загалом на керманичів складено 20 адмінматеріалів за порушення ПДР, а також внесено відомості до ЄРДР за вчинення хуліганства. Триває слідство.

За столичного дрифтера з відео з парковки біля ТРЦ взялася поліція: авто забрали20.06.25, 13:46 • 1944 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКиївКримінал та НП
Національна поліція України
Київ
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