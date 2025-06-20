За столичного дрифтера з відео з парковки біля ТРЦ взялася поліція: авто забрали

У Києві притягнули до відповідальності 24-річного "любителя дрифту" після появи у мережі відео з небезпечним керуванням BMW на парковці ТРЦ, його автомобіль вилучено, на нього склали адміністративні матеріали, повідомили у ГУНП у Києві у п'ятницю, пише УНН.

24-річного "любителя дрифту", відео з яким ширилося соцмережами, притягнуто до відповідальності - повідомили в поліції.

Деталі

Під час моніторингу інтернету працівники поліції виявили відео, на якому водій небезпечно керував автівкою, дрифтуючи на парковці біля ТРЦ в Подільському районі столиці.

Як повідомили у поліції, особу порушника встановили - "ним виявився 24-річний керманич BMW". Патрульні поліцейські склали на нього адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) та ч. 2 ст. 122-2 (невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП.

"Дізнавачі районного управління поліції вилучили автомобіль", - повідомили у поліції.

"Поліція суворо попереджає водіїв про небезпеку та відповідальність за дрифт авто на дорогах загального користування. Подібні небезпечні маневри створюють загрозу для всіх учасників дорожнього руху!" - наголосили у поліції.

Скоїла смертельну ДТП і переконувала поліцію, що за кермом була не вона: у Києві затримали водійку