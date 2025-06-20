За столичного дрифтера с видео с парковки возле ТРЦ взялась полиция: автомобиль изъят

В Киеве привлекли к ответственности 24-летнего "любителя дрифта" после появления в сети видео с опасным вождением BMW на парковке ТРЦ, его автомобиль изъят, на него составлены административные материалы, сообщили в ГУНП в Киеве в пятницу, пишет УНН.

24-летний "любитель дрифта", видео с которым распространялось по соцсетям, привлечен к ответственности - сообщили в полиции.

Детали

Во время мониторинга интернета сотрудники полиции обнаружили видео, на котором водитель опасно управлял автомобилем, дрифтуя на парковке возле ТРЦ в Подольском районе столицы.

Как сообщили в полиции, личность нарушителя установили - "им оказался 24-летний водитель BMW". Патрульные полицейские составили на него административные материалы по ч. 2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством) и ч. 2 ст. 122-2 (невыполнение водителями требований об остановке) КУоАП.

"Дознаватели районного управления полиции изъяли автомобиль", - сообщили в полиции.

"Полиция строго предупреждает водителей об опасности и ответственности за дрифт авто на дорогах общего пользования. Подобные опасные маневры создают угрозу для всех участников дорожного движения!" - подчеркнули в полиции.

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