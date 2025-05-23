Совершила смертельное ДТП и убеждала полицию, что за рулем была не она: в Киеве задержали водителя
Киев • УНН
В Дарницком районе Киева 32-летняя водитель Skoda Octavia совершила ДТП, в котором погибла 53-летняя пассажирка Chevrolet Niva. Женщина пыталась убедить полицию, что не была за рулем.
В Киеве 32-летняя водительница автомобиля совершила дорожно-транспортное происшествие, в результате чего погибла 53-летняя женщина. Виновница трагедии безуспешно пыталась убедить правоохранителей, что в момент аварии не она была за рулем, пишет УНН со ссылкой на полицию Киева.
Авария произошла вчера в Дарницком районе столицы. Водитель автомобиля Skoda Octavia, выезжая на главную дорогу, не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с Chevrolet Niva, в результате чего погибла 53-летняя пассажирка Chevrolet
Также правоохранители проинформировали, что в дальнейшем, пытаясь избежать ответственности, водитель легковушки пыталась убедить полицейских, что за рулем ее автомобиля находился другой мужчина, который якобы скрылся с места ДТП.
Правоохранителям удалось выявить ложь после того, как они опросили свидетелей и очевидцев происшествия.
Правонарушительница была трезвой, ей сообщено о подозрении. За совершение смертельного ДТП водителю грозит до 8-ми лет заключения
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