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Совершила смертельное ДТП и убеждала полицию, что за рулем была не она: в Киеве задержали водителя

Киев • УНН

 • 30 просмотра

В Дарницком районе Киева 32-летняя водитель Skoda Octavia совершила ДТП, в котором погибла 53-летняя пассажирка Chevrolet Niva. Женщина пыталась убедить полицию, что не была за рулем.

Совершила смертельное ДТП и убеждала полицию, что за рулем была не она: в Киеве задержали водителя

В Киеве 32-летняя водительница автомобиля совершила дорожно-транспортное происшествие, в результате чего погибла 53-летняя женщина. Виновница трагедии безуспешно пыталась убедить правоохранителей, что в момент аварии не она была за рулем, пишет УНН со ссылкой на полицию Киева.

Авария произошла вчера в Дарницком районе столицы. Водитель автомобиля Skoda Octavia, выезжая на главную дорогу, не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с Chevrolet Niva, в результате чего погибла 53-летняя пассажирка Chevrolet 

- сообщили в полиции.

Также правоохранители проинформировали, что в дальнейшем, пытаясь избежать ответственности, водитель легковушки пыталась убедить полицейских, что за рулем ее автомобиля находился другой мужчина, который якобы скрылся с места ДТП.

Правоохранителям удалось выявить ложь после того, как они опросили свидетелей и очевидцев происшествия.

Правонарушительница была трезвой, ей сообщено о подозрении. За совершение смертельного ДТП водителю грозит до 8-ми лет заключения 

- сообщили в полиции.

Дополнение

Судья одного из районных судов Днепра, находясь за рулем мотоцикла, совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном для этого месте. Пешеход погиб на месте. Сотрудники ГБР начали досудебное расследование.

Во Львове две машины столкнулись и снесли остановку. 21-летнюю девушку с открытыми переломами обеих ног госпитализировали в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.

Павел Зинченко

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