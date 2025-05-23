Скоїла смертельну ДТП і переконувала поліцію, що за кермом була не вона: у Києві затримали водійку
Київ • УНН
У Дарницькому районі Києва 32-річна водійка Skoda Octavia скоїла ДТП, в якій загинула 53-річна пасажирка Chevrolet Niva. Жінка намагалася переконати поліцію, що не була за кермом.
У Києві 32-річна водійка автомобіля скоїла дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок чого загинула 53-річна жінка. Винуватиця трагедії безуспішно намагалася переконати правоохоронців, що в момент аварії не вона була за кермом, пише УНН з посиланням на поліцію Києва.
Аварія сталася вчора у Дарницькому районі столиці. Водійка автомобіля Skoda Octavia, виїжджаючи на головну дорогу, не надала перевагу у русі та скоїла зіткнення із Chevrolet Niva, внаслідок чого загинула 53-річна пасажирка Chevrolet
Також правоохоронці проінформували, що у подальшому, намагаючись уникнути відповідальності, водійка легковика намагалася переконати поліцейських, що за кермом її автомобіля перебував інший чоловік, який ніби-то втік з місця ДТП.
Правоохоронцям вдалося виявити брехню після того, як вони опитали свідків та очевидців події.
Правопорушниця була тверезою, їй повідомлено про підозру. За вчинення смертельної ДТП водійці загрожує до 8-ми років ув’язнення
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