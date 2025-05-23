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У Дніпрі суддя на мотоциклі збив пішохода на смерть: ДБР розпочало розслідування

Київ • УНН

 • 692 перегляди

У Дніпрі суддя скоїв смертельний наїзд на пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці. ДБР розпочало досудове розслідування за фактом ДТП.

У Дніпрі суддя на мотоциклі збив пішохода на смерть: ДБР розпочало розслідування

Суддя одного з районних судів Дніпра, перебуваючи за кермом мотоцикла, здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу у невстановленому для цього місці. Пішохід загинув на місці. Працівники ДБР розпочали досудове розслідування, передає УНН з посиланням на пресслужбу ДБР.

Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом смертельної ДТП, що сталася вранці 23 травня у місті Дніпро. За попередньою інформацією, суддя одного з районних судів, перебуваючи за кермом мотоцикла, здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу у невстановленому для цього місці. Унаслідок зіткнення пішохід загинув на місці від отриманих травм 

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці події працює слідчо-оперативна група ДБР. Попередньо встановлено, що водій мотоцикла був тверезим.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини.

Нагадаємо

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