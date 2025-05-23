В Днепре судья на мотоцикле сбил пешехода насмерть: ГБР начало расследование
Киев • УНН
В Днепре судья совершил смертельный наезд на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. ГБР начало досудебное расследование по факту ДТП.
Судья одного из районных судов Днепра, находясь за рулем мотоцикла, совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном для этого месте. Пешеход погиб на месте. Сотрудники ГБР начали досудебное расследование, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту смертельного ДТП, произошедшего утром 23 мая в городе Днепр. По предварительной информации, судья одного из районных судов, находясь за рулем мотоцикла, совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном для этого месте. В результате столкновения пешеход погиб на месте от полученных травм
Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа ГБР. Предварительно установлено, что водитель мотоцикла был трезв.
Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека.
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