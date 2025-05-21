ДТП у Львові: дві автівки знесли зупинку, постраждала 21-річна дівчина

У Львові зіштовхнулись дві автівки і знесли зупинку громадського транспорту, постраждала 21-річна дівчина, передає УНН із посиланням на Львівську міську раду.

Сьогодні ввечері на вулиці Шота Руставелі у Львові сталася ДТП. За словами свідків, дві автівки зіштовхнулися та знесли зупинку громадського транспорту. Одна дівчина, що перебувала на тротуарі, встигла відскочити, а інша, на жаль, — ні - йдеться у повідомленні.

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За даними міської ради, 21-річну потерпілу оперативно доставили до Лікарні святого Луки Першого територіального медичного об’єднання Львова, що на вулиці Навроцького. У неї — відкриті переломи обох ніг. Зараз лікарі намагаються стабілізувати її стан.

Обставини події зʼясовуються.

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