ДТП во Львове: два автомобиля снесли остановку, пострадала 21-летняя девушка
Киев • УНН
Во Львове два автомобиля столкнулись и снесли остановку. 21-летнюю девушку с открытыми переломами обеих ног госпитализировали в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.
Во Львове столкнулись два автомобиля и снесли остановку общественного транспорта, пострадала 21-летняя девушка, передает УНН со ссылкой на Львовский городской совет.
Сегодня вечером на улице Шота Руставели во Львове произошло ДТП. По словам свидетелей, два автомобиля столкнулись и снесли остановку общественного транспорта. Одна девушка, находившаяся на тротуаре, успела отскочить, а другая, к сожалению, нет
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По данным городского совета, 21-летнюю пострадавшую оперативно доставили в Больницу святого Луки Первого территориального медицинского объединения Львова, что на улице Навроцкого. У нее — открытые переломы обеих ног. Сейчас врачи пытаются стабилизировать ее состояние.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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