Смертельное ДТП в Ровенской области: правоохранитель получил подозрение

Сотрудники Государственного бюро расследований при содействии внутренней безопасности Госпогранслужбы сообщили о подозрении правоохранителю, совершившему смертельную аварию в Ровенской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

Смертельное ДТП произошло 15 мая примерно в 19:00 вблизи села Дроздынь. По предварительным данным, правоохранитель, находясь за рулем собственного автомобиля, не справился с управлением, съехал за пределы проезжей части, в результате чего авто перевернулось.

В салоне находились две пассажирки — 51-летняя женщина, погибшая на месте, и ее 15-летняя дочь. Девушку госпитализировали, ее жизни пока ничего не угрожает.

Водитель получил незначительные травмы и был задержан на месте. Назначен ряд экспертиз, в частности тест на содержание алкоголя в крови.

Виновнику ДТП сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель человека). Ему избрана мера пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Процессуальное руководство осуществляет Ровенская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Напомним

Сотрудники Государственного бюро расследований в начале мая сообщили о подозрении правоохранителю, обвиненному в совершении ДТП со смертельным исходом 2 мая 2025 года вблизи села Мачухи Полтавской области.