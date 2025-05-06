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Смертельна ДТП на Полтавщині: правоохоронець отримав підозру

Київ • УНН

 • 3306 перегляди

Працівник ДБР повідомив про підозру правоохоронцю, який скоїв ДТП зі смертельними наслідками на Полтавщині. У трагедії загинули двоє людей, ще один у важкому стані.

Смертельна ДТП на Полтавщині: правоохоронець отримав підозру

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру звинуваченому у здійсненні ДТП зі смертельними наслідками 2 травня 2025 року поблизу села Мачухи Полтавської області. Про це повідомила пресслужба ДБР, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, звинуваченим виявився співробітник правоохоронного органу, який перебував за кермом службового автомобіля і рухався у напрямку Полтави. Під час руху він виїхав на зустрічну смугу для обгону та допустив лобове зіткнення з іншим автомобілем.

В результаті трагедії загинули двоє пасажирів службового авто: це співробітник правоохоронного органу та військовослужбовець Збройних Сил України. Ще один пасажир — цивільна особа — у тяжкому стані був госпіталізований без свідомості.

Затриманому правоохоронцю про підозру за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо

Внаслідок трагедії, що сталась у Полтавській області 2 травня, загинули співробітник територіального центру комплектування і соціальної підтримки сержант Віктор Боровко, якому було 36 років, та поліцейський Анатолій Ілляшенко, якому було 23 роки.

Також УНН писав, що у Києві сталась дорожньо-транспортна пригода на Дарницькому мосту за участі позашляховика Toyota Highlander. Як повідомили у столичній поліції, внаслідок аварії 18-річний водій отримав ампутацію обох ніг.

Євген Устименко

Євген Устименко

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