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Смертельное ДТП в Полтавской области: правоохранитель получил подозрение

Киев • УНН

 • 2382 просмотра

Работник ГБР сообщил о подозрении правоохранителю, совершившему ДТП со смертельными последствиями в Полтавской области. В трагедии погибли два человека, еще один в тяжелом состоянии.

Смертельное ДТП в Полтавской области: правоохранитель получил подозрение

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении обвиняемому в совершении ДТП со смертельным исходом 2 мая 2025 года вблизи села Мачухи Полтавской области. Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает УНН.

Детали

По данным следствия, обвиняемым оказался сотрудник правоохранительного органа, который находился за рулем служебного автомобиля и двигался в направлении Полтавы. Во время движения он выехал на встречную полосу для обгона и допустил лобовое столкновение с другим автомобилем.

В результате трагедии погибли двое пассажиров служебного авто: это сотрудник правоохранительного органа и военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Еще один пассажир — гражданское лицо — в тяжелом состоянии был госпитализирован без сознания.

Задержанному правоохранителю сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним

В результате трагедии, произошедшей в Полтавской области 2 мая, погибли сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки сержант Виктор Боровко, которому было 36 лет, и полицейский Анатолий Ильяшенко, которому было 23 года.

Также УНН писал, что в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие на Дарницком мосту с участием внедорожника Toyota Highlander. Как сообщили в столичной полиции, в результате аварии 18-летний водитель получил ампутацию обеих ног.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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