Смертельное ДТП в Полтавской области: правоохранитель получил подозрение
Киев • УНН
Работник ГБР сообщил о подозрении правоохранителю, совершившему ДТП со смертельными последствиями в Полтавской области. В трагедии погибли два человека, еще один в тяжелом состоянии.
Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении обвиняемому в совершении ДТП со смертельным исходом 2 мая 2025 года вблизи села Мачухи Полтавской области. Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает УНН.
Детали
По данным следствия, обвиняемым оказался сотрудник правоохранительного органа, который находился за рулем служебного автомобиля и двигался в направлении Полтавы. Во время движения он выехал на встречную полосу для обгона и допустил лобовое столкновение с другим автомобилем.
В результате трагедии погибли двое пассажиров служебного авто: это сотрудник правоохранительного органа и военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Еще один пассажир — гражданское лицо — в тяжелом состоянии был госпитализирован без сознания.
Задержанному правоохранителю сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Напомним
В результате трагедии, произошедшей в Полтавской области 2 мая, погибли сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки сержант Виктор Боровко, которому было 36 лет, и полицейский Анатолий Ильяшенко, которому было 23 года.
Также УНН писал, что в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие на Дарницком мосту с участием внедорожника Toyota Highlander. Как сообщили в столичной полиции, в результате аварии 18-летний водитель получил ампутацию обеих ног.