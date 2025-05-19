Смертельна ДТП на Рівненщині: правоохоронець отримав підозру
Київ • УНН
Правоохоронець на Рівненщині скоїв ДТП, внаслідок якої загинула жінка. Його затримано, відкрито кримінальне провадження та обрано запобіжний захід.
Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння внутрішньої безпеки Держприкордонслужби повідомили про підозру правоохоронцю, який скоїв смертельну аварію в Рівненській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДБР.
Деталі
Смертельна ДТП сталася 15 травня приблизно о 19:00 поблизу села Дроздинь. За попередніми даними, правоохоронець, перебуваючи за кермом власного автомобіля, не впорався з керуванням, з’їхав за межі проїзної частини, внаслідок чого авто перекинулося.
У салоні перебували двоє пасажирок — 51-річна жінка, яка загинула на місці, та її 15-річна донька. Дівчину госпіталізували, її життю наразі нічого не загрожує.
Водій отримав незначні травми й був затриманий на місці. Призначено низку експертиз, зокрема тест на вміст алкоголю в крові.
Винуватцю ДТП повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель людини). Йому обрано запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.
Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
Процесуальне керівництво здійснює Рівненська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
Нагадаємо
Працівники Державного бюро розслідувань на початку травня повідомили про підозру правоохоронцю, звинуваченому у здійсненні ДТП зі смертельними наслідками 2 травня 2025 року поблизу села Мачухи Полтавської області.