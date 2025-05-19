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Смертельна ДТП на Рівненщині: правоохоронець отримав підозру

Київ • УНН

 • 962 перегляди

Правоохоронець на Рівненщині скоїв ДТП, внаслідок якої загинула жінка. Його затримано, відкрито кримінальне провадження та обрано запобіжний захід.

Смертельна ДТП на Рівненщині: правоохоронець отримав підозру

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння внутрішньої безпеки Держприкордонслужби повідомили про підозру правоохоронцю, який скоїв смертельну аварію в Рівненській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДБР.

Деталі

Смертельна ДТП сталася 15 травня приблизно о 19:00 поблизу села Дроздинь. За попередніми даними, правоохоронець, перебуваючи за кермом власного автомобіля, не впорався з керуванням, з’їхав за межі проїзної частини, внаслідок чого авто перекинулося.

У салоні перебували двоє пасажирок — 51-річна жінка, яка загинула на місці, та її 15-річна донька. Дівчину госпіталізували, її життю наразі нічого не загрожує.

Водій отримав незначні травми й був затриманий на місці. Призначено низку експертиз, зокрема тест на вміст алкоголю в крові.

Винуватцю ДТП повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель людини). Йому обрано запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Рівненська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Нагадаємо

Працівники Державного бюро розслідувань на початку травня повідомили про підозру правоохоронцю, звинуваченому у здійсненні ДТП зі смертельними наслідками 2 травня 2025 року поблизу села Мачухи Полтавської області.

Лілія Набока

Лілія Набока

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