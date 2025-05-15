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Сколько людей в Украине погибло в ДТП с начала 2025 года: данные статистики

Киев • УНН

 • 1330 просмотра

За первые три месяца 2025 года в Украине произошло 9 574 ДТП, в которых погибло 1 252 человека и 11 751 получили травмы. Больше всего аварий зафиксировано в марте.

Сколько людей в Украине погибло в ДТП с начала 2025 года: данные статистики

В Украине за первые три месяца 2025 года произошло 9 574 ДТП, где погибло 1 252 человека, а получили травмы 11 751 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные статистики Патрульной полиции Украины.

Детали

В январе 2025 года произошло 1657 ДТП. В них погибло 235 человек, получили травмы 2029 человек.

В феврале 2025 года на дорогах Украины зафиксировали 3092 ДТП. Тогда погибло 406 человек, еще 3793 получили травмы.

В марте полицейские зафиксировали 4825 ДТП. Общее количество погибших в марте составляет 611 человек, а травмированных – 5929.

Дополнительно

Ранее УНН сообщал, что по данным полиции чаще всего в ДТП с начала года погибали из-за нарушения скорости движения. Второй причиной, по количеству погибших, является выезд на полосу встречного движения, не связанный с обгоном.

Третьей причиной является нарушение правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов.

Напомним

На трассе Одесса-Рени, возле Подгорного и Монаши, грузовик столкнулся с легковушкой. В результате аварии один человек погиб, движение транспорта было затруднено. Трагедия произошла на прошлой неделе, 7 мая.

Также УНН сообщал о ДТП, которое произошло 6 мая в Голосеевском районе Киева. Тогда водитель Daewoo Lanos, совершая разворот в запрещенном месте, столкнулся с Volkswagen. В результате погиб пассажир Volkswagen, еще два человека получили травмы.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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