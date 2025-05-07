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Шахед-136

На трасі Одеса-Рені через смертельну ДТП ускладнено рух

Київ • УНН

 • 1958 перегляди

На трасі Одеса-Рені, біля Підгірного та Монаші, вантажівка зіткнулася з легковиком. Внаслідок аварії одна людина загинула, рух транспорту ускладнено, на місці працює слідчо-оперативна група.

На трасі Одеса-Рені через смертельну ДТП ускладнено рух

На одній з ділянок траси Одеса-Рені внаслідок смертельної ДТП ускладнено рух транспорту. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Деталі

На трасі Одеса – Рені, між населеними пунктами Підгірне та Монаші, внаслідок ДТП ускладнено рух транспорту.

На дорозі сталося зіткнення вантажівки та легковика. На жаль, загинула людина

- повідомив Кіпер.

На місці працює слідчо-оперативна група.

В ОВА попросили врахувати дану інформацію, плануючи свій маршрут.

Нагадаємо

6 травня у Голосіївському районі Києва водій Daewoo Lanos, здійснюючи розворот у забороненому місці, зіткнувся з Volkswagen. У результаті ДТП загинув пасажир Volkswagen, ще двоє людей травмовані.

Моторошна ДТП в Італії: загинула 21-річна українська біженка з двома друзями06.05.25, 21:09 • 7984 перегляди

Ольга Розгон

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