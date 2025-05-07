На трасі Одеса-Рені через смертельну ДТП ускладнено рух
Київ • УНН
На трасі Одеса-Рені, біля Підгірного та Монаші, вантажівка зіткнулася з легковиком. Внаслідок аварії одна людина загинула, рух транспорту ускладнено, на місці працює слідчо-оперативна група.
На одній з ділянок траси Одеса-Рені внаслідок смертельної ДТП ускладнено рух транспорту. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
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На трасі Одеса – Рені, між населеними пунктами Підгірне та Монаші, внаслідок ДТП ускладнено рух транспорту.
На дорозі сталося зіткнення вантажівки та легковика. На жаль, загинула людина
На місці працює слідчо-оперативна група.
В ОВА попросили врахувати дану інформацію, плануючи свій маршрут.
Нагадаємо
6 травня у Голосіївському районі Києва водій Daewoo Lanos, здійснюючи розворот у забороненому місці, зіткнувся з Volkswagen. У результаті ДТП загинув пасажир Volkswagen, ще двоє людей травмовані.
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