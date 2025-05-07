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На трассе Одесса-Рени из-за смертельного ДТП затруднено движение

Киев • УНН

 • 1884 просмотра

На трассе Одесса-Рени, возле Подгорного и Монаши, грузовик столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии один человек погиб, движение транспорта затруднено, на месте работает следственно-оперативная группа.

На трассе Одесса-Рени из-за смертельного ДТП затруднено движение

На одном из участков трассы Одесса-Рени в результате смертельного ДТП затруднено движение транспорта. Об этом сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

На трассе Одесса – Рени, между населенными пунктами Подгорное и Монаши, в результате ДТП затруднено движение транспорта.

На дороге произошло столкновение грузовика и легковушки. К сожалению, погиб человек

- сообщил Кипер.

На месте работает следственно-оперативная группа.

В ОВА попросили учесть данную информацию, планируя свой маршрут.

Напомним

6 мая в Голосеевском районе Киева водитель Daewoo Lanos, совершая разворот в запрещенном месте, столкнулся с Volkswagen. В результате ДТП погиб пассажир Volkswagen, еще два человека травмированы.

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Ольга Розгон

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