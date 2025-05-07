На трассе Одесса-Рени из-за смертельного ДТП затруднено движение
Киев • УНН
На трассе Одесса-Рени, возле Подгорного и Монаши, грузовик столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии один человек погиб, движение транспорта затруднено, на месте работает следственно-оперативная группа.
На одном из участков трассы Одесса-Рени в результате смертельного ДТП затруднено движение транспорта. Об этом сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Детали
На трассе Одесса – Рени, между населенными пунктами Подгорное и Монаши, в результате ДТП затруднено движение транспорта.
На дороге произошло столкновение грузовика и легковушки. К сожалению, погиб человек
На месте работает следственно-оперативная группа.
В ОВА попросили учесть данную информацию, планируя свой маршрут.
Напомним
6 мая в Голосеевском районе Киева водитель Daewoo Lanos, совершая разворот в запрещенном месте, столкнулся с Volkswagen. В результате ДТП погиб пассажир Volkswagen, еще два человека травмированы.
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