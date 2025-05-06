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Смертельна ДТП у Києві на Столичному Шосе: є загиблий та травмовані

Київ • УНН

 • 2124 перегляди

У Голосіївському районі Києва водій Daewoo Lanos, здійснюючи розворот у забороненому місці, зіткнувся з Volkswagen. У результаті ДТП загинув пасажир Volkswagen, ще двоє людей травмовані.

Смертельна ДТП у Києві на Столичному Шосе: є загиблий та травмовані

У результаті зіткнення двох легкових автомобілів під час ДТП на Столичному Шосе одна людина загинула, ще двоє отримали травми середньої тяжкості. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Києва у Telegram.

Деталі

Аварія сталася сьогодні, 6 травня приблизно о 17:00 у Голосіївському районі столиці.

Правоохоронці попередньо встановили, що водій Daewoo Lanos здійснював розворот у забороненому місці й під час маневру з ним зіткнувся автомобіль Volkswagen.

Моторошна ДТП у Києві: 18-річний водій отримав ампутацію обох ніг04.05.25, 17:30 • 8378 переглядiв

Внаслідок ДТП пасажир Volkswagen 1996 року народження загинув на місці події. Його пасажира з тілесними ушкодженнями лікарі госпіталізували до медичного закладу. Травм зазнав і водій Daewoo Lanos, він також перебуває в лікарні.

На місці продовжують працювати слідчі, які встановлюють всі обставини автопригоди. 

Нагадаємо

У трагічній дорожньо-транспортрій пригоді в Полтавській області 2 травня загинули співробітник територіального центру комплектування і соціальної підтримки сержант Віктор Боровко та поліцейський Анатолій Ілляшенко.

Лілія Набока

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