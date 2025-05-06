Смертельна ДТП у Києві на Столичному Шосе: є загиблий та травмовані
Київ • УНН
У Голосіївському районі Києва водій Daewoo Lanos, здійснюючи розворот у забороненому місці, зіткнувся з Volkswagen. У результаті ДТП загинув пасажир Volkswagen, ще двоє людей травмовані.
У результаті зіткнення двох легкових автомобілів під час ДТП на Столичному Шосе одна людина загинула, ще двоє отримали травми середньої тяжкості. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Києва у Telegram.
Деталі
Аварія сталася сьогодні, 6 травня приблизно о 17:00 у Голосіївському районі столиці.
Правоохоронці попередньо встановили, що водій Daewoo Lanos здійснював розворот у забороненому місці й під час маневру з ним зіткнувся автомобіль Volkswagen.
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Внаслідок ДТП пасажир Volkswagen 1996 року народження загинув на місці події. Його пасажира з тілесними ушкодженнями лікарі госпіталізували до медичного закладу. Травм зазнав і водій Daewoo Lanos, він також перебуває в лікарні.
На місці продовжують працювати слідчі, які встановлюють всі обставини автопригоди.
Нагадаємо
У трагічній дорожньо-транспортрій пригоді в Полтавській області 2 травня загинули співробітник територіального центру комплектування і соціальної підтримки сержант Віктор Боровко та поліцейський Анатолій Ілляшенко.