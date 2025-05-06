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Смертельное ДТП в Киеве на Столичном Шоссе: есть погибший и травмированные

Киев • УНН

 • 1364 просмотра

В Голосеевском районе Киева водитель Daewoo Lanos, осуществляя разворот в запрещенном месте, столкнулся с Volkswagen. В результате ДТП погиб пассажир Volkswagen, еще два человека травмированы.

Смертельное ДТП в Киеве на Столичном Шоссе: есть погибший и травмированные

В результате столкновения двух легковых автомобилей во время ДТП на Столичном шоссе один человек погиб, еще двое получили травмы средней тяжести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Киева в Telegram.

Детали

Авария произошла сегодня, 6 мая, примерно в 17:00 в Голосеевском районе столицы.

Правоохранители предварительно установили, что водитель Daewoo Lanos совершал разворот в запрещенном месте и во время маневра с ним столкнулся автомобиль Volkswagen.

Жуткое ДТП в Киеве: 18-летний водитель получил ампутацию обеих ног04.05.25, 17:30 • 8376 просмотров

В результате ДТП пассажир Volkswagen 1996 года рождения погиб на месте происшествия. Его пассажира с телесными повреждениями врачи госпитализировали в медицинское учреждение. Травмы получил и водитель Daewoo Lanos, он также находится в больнице.

На месте продолжают работать следователи, которые устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним

В трагическом дорожно-транспортном происшествии в Полтавской области 2 мая погибли сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки сержант Виктор Боровко и полицейский Анатолий Ильяшенко.

Лилия Набока

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