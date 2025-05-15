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Скільки людей в Україні загинуло в ДТП з початку 2025 року: дані статистики

Київ • УНН

 • 2048 перегляди

За перші три місяці 2025 року в Україні сталося 9 574 ДТП, в яких загинуло 1 252 особи та 11 751 отримали травми. Найбільше аварій зафіксовано у березні.

Скільки людей в Україні загинуло в ДТП з початку 2025 року: дані статистики

В Україні за перші три місяці 2025 року сталось 9 574 ДТП, де загинуло 1 252 людей, а отримало травми 11 751 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані статистики Патрульної поліції України.

Деталі

У січні 2025 року сталось 1657 ДТП. В них загинуло 235 людей, отримали травми 2029 людей.

У лютому 2025 року на дорогах України зафіксували 3092 ДТП. Тоді загинуло 406 людей, ще 3793 отримали травми.

У березні поліцейські зафіксували 4825 ДТП. Загальна кількість загиблих у березні становить 611 людей, а травмованих – 5929.

Додатково

Раніше УНН повідомляв, що за даними поліції найчастіше у ДТП з початку року гинули через порушення швидкості руху. Другою причиною, за кількістю загиблих, є виїзд на смугу зустрічного руху, не пов'язаний з обгоном.

Третьою причиною є порушення правил проїзду нерегульованих пішохідних переходів.

Нагадаємо

На трасі Одеса-Рені, біля Підгірного та Монаші, вантажівка зіткнулася з легковиком. Внаслідок аварії одна людина загинула, рух транспорту було ускладнено. Трагедія сталась минулого тижня, 7 травня.

Також УНН повідомляв про ДТП, що сталось 6 травня у Голосіївському районі Києва. Тоді водій Daewoo Lanos, здійснюючи розворот у забороненому місці, зіткнувся з Volkswagen. У результаті загинув пасажир Volkswagen, ще двоє людей отримали травми.

Євген Устименко

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