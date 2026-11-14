В Ровно водитель на Honda устроил дрифт во время воздушной тревоги

В Ровно водитель устроил «дрифт» на автомобиле во время воздушной тревоги. Его установили, автомобиль доставили на штрафстоянку. Об этом 14 ноября сообщил начальник Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Белошицкий, показав видео инцидента, пишет УНН.

Детали

«Дрифт во время воздушной тревоги на 5-м году войны… Пока силы ПВО защищают украинское небо, в Ровно водитель Honda решил устроить дрифт на кольцевой развязке. С помощью камер системы „Безопасный город“ мы установили автомобиль и водителя. Транспортное средство доставили на штрафстоянку, а с водителем провели профилактическую беседу», — сообщил Белошицкий в соцсетях.

Что предлагают для предотвращения

«Борьба с опасными развлечениями на дорогах продолжается и на законодательном уровне. Законопроект № 9642 предлагает впервые определить понятие „дрифтования“ и установить ответственность за такие манёвры. В то же время законопроект № 15358, принятый за основу, усилит ответственность за чрезмерный шум от транспортных средств», — сообщил об инициативах Белошицкий.

Он подчеркнул: «Воздушная тревога — не время для экспериментов за рулём. Да и в любое другое время „дрифт“ на дорогах создаёт опасность для людей».

Устроили дрифт в центре Львова: полиция оштрафовала водителей Corvette и Cadillac