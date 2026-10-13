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рф практично безперервно атакує з ночі, через удар "шахеда" по центру Рівного 14 постраждалих

Київ • УНН

 • 11098 перегляди

Російський дрон влучив у навчальний заклад у центрі Рівного, поранивши 14 людей. Один постраждалий у тяжкому стані.

рф практично безперервно атакує з ночі, через удар "шахеда" по центру Рівного 14 постраждалих

У Рівному відомо про 14 постраждалих після ранкового влучання російського дрона в будівлю навчального закладу в центрі міста 13 жовтня, повідомив у соцмережах голова Рівненської ОВА Олександр Коваль. За даними Прем'єр-міністра Сергія Корецького, з ночі російські війська практично безперервно атакують Україну - житлові будинки, підприємства та об’єкти інфраструктури у щонайменше 10 регіонах. Про це пише УНН.

Російський удар у центрі Рівного

Сьогодні вранці російський "Шахед" влучив в будівлю навчального закладу в центрі Рівного. Є постраждалі. На місці працюють усі екстрені служби

- написав Корецький у соцмережах.

Голова Рівненської ОВА Олександр Коваль уточнив:

Уточнена інформація щодо атаки на Рівне. На жаль, маємо 14 поранених. Одна людина у важкому стані, троє – середньої важкості. У навчальному корпусі пошкоджено другий поверх та частково фасад. Пожежу локалізовано

Атаки рф по областях

"З ночі російські війська практично безперервно атакують різні регіони України. Під ударами — житлові будинки, підприємства та об’єкти інфраструктури в Харкові, Києві, на Рівненщині, Вінниччині, Київщині, Миколаївщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Львівщині та Донеччині. Є загиблі та постраждалі", - зазначив Прем'єр Корецький.

З його слів, "зруйновано житлові будинки, пошкоджено виробничі й аграрні підприємства, складські приміщення та залізничну інфраструктуру". На місцях ударів тривають пошуково-рятувальні роботи та ліквідація наслідків атак, вказав Прем'єр, показавши наслідки ворожих атак.

У Харкові з-під завалів житлового будинку дістали тіло ще однієї людини13.10.26, 11:38 • 11183 перегляди

Юлія Шрамко

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