рф практично безперервно атакує з ночі, через удар "шахеда" по центру Рівного 14 постраждалих
Київ • УНН
Російський дрон влучив у навчальний заклад у центрі Рівного, поранивши 14 людей. Один постраждалий у тяжкому стані.
У Рівному відомо про 14 постраждалих після ранкового влучання російського дрона в будівлю навчального закладу в центрі міста 13 жовтня, повідомив у соцмережах голова Рівненської ОВА Олександр Коваль. За даними Прем'єр-міністра Сергія Корецького, з ночі російські війська практично безперервно атакують Україну - житлові будинки, підприємства та об’єкти інфраструктури у щонайменше 10 регіонах. Про це пише УНН.
Російський удар у центрі Рівного
Сьогодні вранці російський "Шахед" влучив в будівлю навчального закладу в центрі Рівного. Є постраждалі. На місці працюють усі екстрені служби
Голова Рівненської ОВА Олександр Коваль уточнив:
Уточнена інформація щодо атаки на Рівне. На жаль, маємо 14 поранених. Одна людина у важкому стані, троє – середньої важкості. У навчальному корпусі пошкоджено другий поверх та частково фасад. Пожежу локалізовано
Атаки рф по областях
"З ночі російські війська практично безперервно атакують різні регіони України. Під ударами — житлові будинки, підприємства та об’єкти інфраструктури в Харкові, Києві, на Рівненщині, Вінниччині, Київщині, Миколаївщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Львівщині та Донеччині. Є загиблі та постраждалі", - зазначив Прем'єр Корецький.
З його слів, "зруйновано житлові будинки, пошкоджено виробничі й аграрні підприємства, складські приміщення та залізничну інфраструктуру". На місцях ударів тривають пошуково-рятувальні роботи та ліквідація наслідків атак, вказав Прем'єр, показавши наслідки ворожих атак.
У Харкові з-під завалів житлового будинку дістали тіло ще однієї людини13.10.26, 11:38 • 11183 перегляди