У Харкові з-під завалів житлового будинку дістали тіло ще однієї людини
Київ • УНН
Кількість загиблих через російський удар по будинку в Харкові зросла до чотирьох. В Основʼянському районі також пошкоджено транспортну інфраструктуру.
У Харкові зросла кількість загиблих унаслідок російського удару по житловому будинку в Холодногірському районі — з-під завалів дістали четверте тіло. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.
З-під завалів будинку у Холодногірському районі дістали четверте тіло
Також повідомлялося, що зафіксовано ворожий удар по транспортній інфраструктурі у Основʼянському районі. Наслідки зʼясовуються.
Нагадаємо
Напередодні ворог атакував Харків "бандеролями", один з ударів прийшовся по житловому будинку. Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, руйнування дуже серйозні - склався цілий підʼїзд.