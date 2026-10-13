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У Харкові з-під завалів житлового будинку дістали тіло ще однієї людини

Київ • УНН

 • 4328 перегляди

Кількість загиблих через російський удар по будинку в Харкові зросла до чотирьох. В Основʼянському районі також пошкоджено транспортну інфраструктуру.

У Харкові з-під завалів житлового будинку дістали тіло ще однієї людини

У Харкові зросла кількість загиблих унаслідок російського удару по житловому будинку в Холодногірському районі — з-під завалів дістали четверте тіло. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.

З-під завалів будинку у Холодногірському районі дістали четверте тіло

- йдеться у повідомленні.

Також повідомлялося, що зафіксовано ворожий удар по транспортній інфраструктурі у Основʼянському районі. Наслідки зʼясовуються.

Нагадаємо

Напередодні ворог атакував Харків "бандеролями", один з ударів прийшовся по житловому будинку. Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, руйнування дуже серйозні - склався цілий підʼїзд.

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
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Війна в Україні
Ігор Терехов
Харків