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Зеленський обговорив із мерами підготовку міст до зими та безпеку - зустрічі стануть регулярними

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Президент обговорив із представниками громад захист інфраструктури, безпеку та допомогу людям узимку. Такі зустрічі проводитимуть регулярно.

Зеленський обговорив із мерами підготовку міст до зими та безпеку - зустрічі стануть регулярними

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міськими головами та представниками місцевого самоврядування з різних регіонів країни. Основними темами стали підготовка до зимового періоду, захист критичної інфраструктури, безпека громад і допомога людям, які можуть опинитися у складних обставинах, передає УНН.

Зустрівся з міськими головами різних українських міст – з усіх частин України, – Харкова, Дніпра, Ужгорода, Івано-Франківська, Чернівців, Черкас, Миколаєва, Вінниці, були виконувачі обовʼязків міських голів Одеси, Запоріжжя, Луцька, Рівного, також виконавчий директор Асоціації міст України та президентка Української асоціації районних та обласних рад, голова Харківської обласної ради. Був присутній і Премʼєр-міністр Сергій Корецький 

– повідомив Президент у Telegram.

За словами Зеленського, це була перша зустріч у такому форматі. Надалі такі обговорення планують проводити регулярно.

Підготовка міст і громад до зимового періоду – пріоритет. Особливо зважаючи на російські удари по критичній та транспортній інфраструктурі України, житлових будинках. Енергетика, захист неба, внутрішні безпекові загрози, стійкість зв’язку та допомога нашим людям – усе це потрібно захищати, відновлювати, забезпечувати. Відверто обговорили всі виклики, які є і які можуть бути. Говорили про те, як будемо реагувати на центральному рівні, на рівні обласної та місцевої влади. Ключове – щоб з кожного регіону та міста оперативно надходила реальна інформація по тому, що відбувається на місцях, і були відповідні рішення. Обговорили також пошук механізмів допомоги людям, які можуть опинитись у складних обставинах протягом зими. Важливо також зберегти й бюджетну спроможність громад.  Головне – працювати спільно, щоб були реальні результати для українського суспільства та нашої держави. Дякую кожному, хто саме так діє 

– наголосив Зеленський.

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Алла Кіосак

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