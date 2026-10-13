Зеленський на тлі невиконання плану стійкості анонсував зміну алгоритмів управління Києвом

Станом на середину жовтня фактично в усій державі, навіть у прикордонних і прифронтових областях, виконання планів стійкості вище, ніж в Києві. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський і додав, що готуються рішення для раціональної зміни алгоритмів управління столицею, передає УНН.

Вчора на Ставці були доповіді по виконанню планів стійкості міст та областей. Станом на середину жовтня фактично в усій державі, навіть у прикордонних і прифронтових областях, виконання планів стійкості вище, ніж в Києві. І кияни точно це відчувають, коли навіть після одиночних влучань "шахедів" бувають відключення електрики та води в значній частині столиці

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Президент додав, що сьогодні розпочав консультації щодо невідкладних безпекових та управлінських кроків, щоб виправити ситуацію в місті, прискорити реалізацію плану стійкості Києва та гарантувати більше підтримки для людей. Говорив із представниками безпекового сектору, бізнесу і самоврядування, зокрема з Василем Малюком, Іваном Федоровим, Ігорем Тереховим, Костянтином Єфименком та Максимом Єфімовим.

Є вагомі пропозиції, вдячний за це. Буду проводити додаткові консультації, ще заплановані зустрічі