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Зеленський на тлі невиконання плану стійкості анонсував зміну алгоритмів управління Києвом

Київ • УНН

 • 11284 перегляди

Зеленський заявив, що Київ відстає від інших регіонів за виконанням планів стійкості. Президент готує безпекові та управлінські рішення.

Зеленський на тлі невиконання плану стійкості анонсував зміну алгоритмів управління Києвом

Станом на середину жовтня фактично в усій державі, навіть у прикордонних і прифронтових областях, виконання планів стійкості вище, ніж в Києві. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський і додав, що готуються рішення для раціональної зміни алгоритмів управління столицею, передає УНН.

Вчора на Ставці були доповіді по виконанню планів стійкості міст та областей. Станом на середину жовтня фактично в усій державі, навіть у прикордонних і прифронтових областях, виконання планів стійкості вище, ніж в Києві. І кияни точно це відчувають, коли навіть після одиночних влучань "шахедів" бувають відключення електрики та води в значній частині столиці 

- повідомив Зеленський. 

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Президент додав, що сьогодні розпочав консультації щодо невідкладних безпекових та управлінських кроків, щоб виправити ситуацію в місті, прискорити реалізацію плану стійкості Києва та гарантувати більше підтримки для людей. Говорив із представниками безпекового сектору, бізнесу і самоврядування, зокрема з Василем Малюком, Іваном Федоровим, Ігорем Тереховим, Костянтином Єфименком та Максимом Єфімовим.

Є вагомі пропозиції, вдячний за це. Буду проводити додаткові консультації, ще заплановані зустрічі 

- додав Зеленський. 

За його словами, потрібна готовність працювати максимально оперативно, реагувати на кожен безпековий виклик та забезпечувати виконання визначених рішень.

Захист енергетичних об’єктів, критичної інфраструктури в Києві, виконання задач разом з урядом та військовими, розуміння потреб людей і раціональна зміна алгоритмів управління Києвом – готуємо рішення. Слава Україні! 

- резюмував Зеленський.

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Раніше міський голова столиці Віталій Кличко заявив, що Київ переходить у режим виживання, закликавши мешканців, які мають друзів чи родичів за межами столиці, розглянути можливість тимчасового переселення.

Антоніна Туманова

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