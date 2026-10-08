Київ переходить у режим виживання - Кличко закликав мешканців виїжджати за межі столиці
Київ • УНН
Віталій Кличко закликав киян із родичами за межами столиці розглянути тимчасовий виїзд. Київ готує резервне опалення та запаси.
Київ переходить у режим виживання, закликавши мешканців, які мають друзів чи родичів за межами столиці, розглянути можливість тимчасового переселення. Про це міський голова Києва Віталій Кличко заявив в інтерв’ю AFP, передає УНН.
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Кличко заявив, що мешканцям, які мають друзів чи родичів за межами Києва, слід розглянути можливість тимчасового переселення - повторивши пропозицію, яка минулого року викликала бурхливу реакцію. Він наголосив, що ніколи не закликатиме до повної евакуації.
Це мета путіна... найкращий для путіна сценарій - це коли ми всі поїдемо і віддамо йому наші порожні міста та нашу країну
Він додав, що з метою підготовки до зими місто будує резервні системи опалення та накопичує запаси палива, продуктів харчування та питної води.
Як би добре ми не готувалися, якщо протиповітряна оборона не спрацює, ми можемо опинитися в найгіршому сценарії
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