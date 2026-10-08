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Київ переходить у режим виживання - Кличко закликав мешканців виїжджати за межі столиці

Київ • УНН

 • 6790 перегляди

Віталій Кличко закликав киян із родичами за межами столиці розглянути тимчасовий виїзд. Київ готує резервне опалення та запаси.

Київ переходить у режим виживання - Кличко закликав мешканців виїжджати за межі столиці
Віталій Кличко. Фото: КМДА

Київ переходить у режим виживання, закликавши мешканців, які мають друзів чи родичів за межами столиці, розглянути можливість тимчасового переселення. Про це міський голова Києва Віталій Кличко заявив в інтерв’ю AFP, передає УНН

З кожним днем надходять нові повідомлення про зруйновані будівлі, поранених або трагічно загиблих людей, оскільки обстріл нашого міста посилюється. Сьогодні головне - вижити 

- сказав Кличко. 

Кличко заявив, що мешканцям, які мають друзів чи родичів за межами Києва, слід розглянути можливість тимчасового переселення - повторивши пропозицію, яка минулого року викликала бурхливу реакцію. Він наголосив, що ніколи не закликатиме до повної евакуації.

Це мета путіна... найкращий для путіна сценарій - це коли ми всі поїдемо і віддамо йому наші порожні міста та нашу країну 

- додав Кличко. 

Він додав, що з метою підготовки до зими місто будує резервні системи опалення та накопичує запаси палива, продуктів харчування та питної води.

Як би добре ми не готувалися, якщо протиповітряна оборона не спрацює, ми можемо опинитися в найгіршому сценарії 

- зазначив мер. 

Нагадаємо 

На тлі проблем російської армії на фронті кремль може посилити удари по Києву. путін доручив генералу сергію суровікіна знищити мости через Дніпро, щоб паралізувати столицю.  

Павло Башинський

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