путін наказав генералу суровікіну знищити мости у Києві - The Telegraph

На тлі проблем російської армії на фронті кремль може посилити удари по Києву. путін доручив генералу сергію суровікіна знищити мости через Дніпро, щоб паралізувати столицю. Про це повідомляє The Telegraph, пише УНН.

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Як зазначає видання, російський наступ на Донбасі протягом останніх місяців не дає кремлю очікуваного результату. Українські сили чинять опір у районах Покровська та Лимана, тоді як російська армія зазнає значних втрат.

росія стикається з нестачею військових: набирати достатню кількість добровольців-контрактників для заміни втрат стає дедалі складніше.

На цьому тлі володимир путін може намагатися змінити ситуацію за допомогою ударів по українських містах та цивільній інфраструктурі.

Для цього до операцій знову залучають генерала сергія суровікіна, відомого за прізвиськом "Генерал Армагеддон". Він командував російськими силами в Україні та раніше був пов'язаний із масштабними ударами по цивільній інфраструктурі.

Видання зауважує, що мета кремля полягає не лише у завданні фізичної шкоди українським містам. росія може розраховувати на те, що тривалі атаки на цивільну інфраструктуру виснажать населення та посилять тиск на українську владу щодо завершення війни.

росія може адаптувати тактику ударів, користуючись обмеженими можливостями української ППО. Саме тому західним державам варто збільшити постачання Україні ракет, радарів, безпілотників та систем радіоелектронної боротьби.

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