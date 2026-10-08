путин приказал генералу суровикину уничтожить мосты в Киеве - The Telegraph

На фоне проблем российской армии на фронте кремль может усилить удары по Киеву. Путин поручил генералу сергею суровикину уничтожить мосты через Днепр, чтобы парализовать столицу. Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, российское наступление на Донбассе в течение последних месяцев не приносит кремлю ожидаемого результата. Украинские силы оказывают сопротивление в районах Покровска и Лимана, тогда как российская армия несет значительные потери.

россия сталкивается с нехваткой военнослужащих: набирать достаточное количество добровольцев-контрактников для восполнения потерь становится все сложнее.

На этом фоне владимир путин может пытаться изменить ситуацию с помощью ударов по украинским городам и гражданской инфраструктуре.

Для этого к операциям вновь привлекают генерала сергея суровикина, известного по прозвищу "Генерал Армагеддон". Он командовал российскими силами в Украине и ранее был связан с масштабными ударами по гражданской инфраструктуре.

Издание отмечает, что цель кремля заключается не только в нанесении физического ущерба украинским городам. Россия может рассчитывать на то, что длительные атаки на гражданскую инфраструктуру истощат население и усилят давление на украинские власти с целью завершения войны.

россия может адаптировать тактику ударов, пользуясь ограниченными возможностями украинской ПВО. Именно поэтому западным государствам следует увеличить поставки Украине ракет, радаров, беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы.

Перспектив переговорного урегулирования войны рф против Украины в настоящее время нет - Рубио