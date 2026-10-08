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Киев переходит в режим выживания — Кличко призвал жителей выезжать за пределы столицы

Киев • УНН

 • 894 просмотра

Виталий Кличко призвал киевлян, у которых есть родственники за пределами столицы, рассмотреть возможность временного выезда. Киев готовит резервное отопление и запасы.

Киев переходит в режим выживания — Кличко призвал жителей выезжать за пределы столицы
Виталий Кличко. Фото: КГГА

Киев переходит в режим выживания, призвав жителей, у которых есть друзья или родственники за пределами столицы, рассмотреть возможность временного переселения. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью AFP, передает УНН

С каждым днем поступают новые сообщения о разрушенных зданиях, раненых или трагически погибших людях, поскольку обстрел нашего города усиливается. Сегодня главное — выжить 

— сказал Кличко. 

Кличко заявил, что жителям, у которых есть друзья или родственники за пределами Киева, следует рассмотреть возможность временного переселения, повторив предложение, которое в прошлом году вызвало бурную реакцию. Он подчеркнул, что никогда не призовет к полной эвакуации.

Это цель Путина... лучший для Путина сценарий — это когда мы все уедем и отдадим ему наши пустые города и нашу страну 

— добавил Кличко. 

Он добавил, что с целью подготовки к зиме город строит резервные системы отопления и накапливает запасы топлива, продуктов питания и питьевой воды.

Как бы хорошо мы ни готовились, если противовоздушная оборона не сработает, мы можем оказаться в худшем сценарии 

— отметил мэр. 

Напомним 

На фоне проблем российской армии на фронте Кремль может усилить удары по Киеву. Путин поручил генералу Сергею Суровикину уничтожить мосты через Днепр, чтобы парализовать столицу.  

Павел Башинский

Война в УкраинеКиев
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Владимир Путин
Виталий Кличко
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