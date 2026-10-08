Киев переходит в режим выживания — Кличко призвал жителей выезжать за пределы столицы
Киев • УНН
Виталий Кличко призвал киевлян, у которых есть родственники за пределами столицы, рассмотреть возможность временного выезда. Киев готовит резервное отопление и запасы.
Киев переходит в режим выживания, призвав жителей, у которых есть друзья или родственники за пределами столицы, рассмотреть возможность временного переселения. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью AFP, передает УНН.
С каждым днем поступают новые сообщения о разрушенных зданиях, раненых или трагически погибших людях, поскольку обстрел нашего города усиливается. Сегодня главное — выжить
Кличко заявил, что жителям, у которых есть друзья или родственники за пределами Киева, следует рассмотреть возможность временного переселения, повторив предложение, которое в прошлом году вызвало бурную реакцию. Он подчеркнул, что никогда не призовет к полной эвакуации.
Это цель Путина... лучший для Путина сценарий — это когда мы все уедем и отдадим ему наши пустые города и нашу страну
Он добавил, что с целью подготовки к зиме город строит резервные системы отопления и накапливает запасы топлива, продуктов питания и питьевой воды.
Как бы хорошо мы ни готовились, если противовоздушная оборона не сработает, мы можем оказаться в худшем сценарии
Напомним
На фоне проблем российской армии на фронте Кремль может усилить удары по Киеву. Путин поручил генералу Сергею Суровикину уничтожить мосты через Днепр, чтобы парализовать столицу.