Рада викликала Кличка через проблеми з підготовкою до зими в Києві

Верховна Рада викликала мера Києва Віталія Кличка до парламенту через проблеми з підготовкою до зими столиці, передає УНН з посиланням на засідання ВР.

Ви бачите, що відбувається із столицею. Ми так жодного разу не заслухали Кличка. Це питання не про політичні партії і сили. Це про те, що відбувається…