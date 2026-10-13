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Рада викликала Кличка через проблеми з підготовкою до зими в Києві

Київ • УНН

 • 308 перегляди

Верховна Рада викликала мера Києва Віталія Кличка через проблеми з підготовкою столиці до зими. Рішення підтримав 151 депутат.

Рада викликала Кличка через проблеми з підготовкою до зими в Києві
Віталій Кличко. Фото: КМДА

Верховна Рада викликала мера Києва Віталія Кличка до парламенту через проблеми з підготовкою до зими столиці, передає УНН з посиланням на засідання ВР.

Деталі

Ви бачите, що відбувається із столицею. Ми так жодного разу не заслухали Кличка. Це питання не про політичні партії і сили. Це про те, що відбувається…

- сказала ініціаторка виклику Мар’яна Безугла.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук перепитав: "Я правильно розумію, викликати Кличка?".

Дану пропозицію підтримали 151 народних депутатів. 

Рішення прийнято. Будь ласка, підготуйте, поінформуйте, що ми будемо його чекати

 - сказав Стефанчук.

КМДА закликала киян запастися водою, їжею та засобами освітлення на випадок аварійних ситуацій10.10.26, 20:45 • 14173 перегляди

Павло Башинський

СуспільствоВійна в УкраїніПолітикаКиїв
Мар'яна Безугла
Верховна Рада України
Руслан Стефанчук
Віталій Кличко
Київ