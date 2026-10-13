Рада викликала Кличка через проблеми з підготовкою до зими в Києві
Київ • УНН
Верховна Рада викликала мера Києва Віталія Кличка через проблеми з підготовкою столиці до зими. Рішення підтримав 151 депутат.
Верховна Рада викликала мера Києва Віталія Кличка до парламенту через проблеми з підготовкою до зими столиці, передає УНН з посиланням на засідання ВР.
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Ви бачите, що відбувається із столицею. Ми так жодного разу не заслухали Кличка. Це питання не про політичні партії і сили. Це про те, що відбувається…
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук перепитав: "Я правильно розумію, викликати Кличка?".
Дану пропозицію підтримали 151 народних депутатів.
Рішення прийнято. Будь ласка, підготуйте, поінформуйте, що ми будемо його чекати
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