Зеленский обсудил с мэрами подготовку городов к зиме и безопасность — встречи станут регулярными

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с мэрами и представителями местного самоуправления из разных регионов страны. Основными темами стали подготовка к зимнему периоду, защита критической инфраструктуры, безопасность общин и помощь людям, которые могут оказаться в сложных обстоятельствах, передает УНН.

Встретился с мэрами разных украинских городов – со всех частей Украины, – Харькова, Днепра, Ужгорода, Ивано-Франковска, Черновцов, Черкасс, Николаева, Винницы, были исполняющие обязанности мэров Одессы, Запорожья, Луцка, Ровно, а также исполнительный директор Ассоциации городов Украины и президент Украинской ассоциации районных и областных советов, председатель Харьковского областного совета. Присутствовал и Премьер-министр Сергей Корецкий – сообщил Президент в Telegram.

По словам Зеленского, это была первая встреча в таком формате. В дальнейшем такие обсуждения планируют проводить регулярно.

Подготовка городов и общин к зимнему периоду – приоритет. Особенно учитывая российские удары по критической и транспортной инфраструктуре Украины, жилым домам. Энергетика, защита неба, внутренние угрозы безопасности, устойчивость связи и помощь нашим людям – все это нужно защищать, восстанавливать, обеспечивать. Откровенно обсудили все вызовы, которые есть и которые могут возникнуть. Говорили о том, как будем реагировать на центральном уровне, на уровне областной и местной власти. Ключевое – чтобы из каждого региона и города оперативно поступала реальная информация о том, что происходит на местах, и принимались соответствующие решения. Обсудили также поиск механизмов помощи людям, которые могут оказаться в сложных обстоятельствах в течение зимы. Важно также сохранить бюджетную способность общин. Главное – работать совместно, чтобы были реальные результаты для украинского общества и нашего государства. Спасибо каждому, кто действует именно так – подчеркнул Зеленский.

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Напомним

Зеленский заявил, что Киев отстает от других регионов по выполнению планов устойчивости. Президент готовит решения в сфере безопасности и управления.